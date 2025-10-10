Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kaybederek 10.724,10 puana indi.

Oluşturma Tarihi 10 Ekim 2025 13:18

Günün ilk yarısında yatay seyirle hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,88 puan ve yüzde 0,03 azalışla 10.724,10 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 46,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı.

Sektör endekslerde en fazla yükselen yüzde 1,86 ile sigorta, en çok düşen yüzde 2,34 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD'de bütçe anlaşmazlığının sürmesi ile Orta Doğu'da azalan jeopolitik endişeler piyasaların yönü üzerinde etkili olurken BIST 100 endeksi günün ilk yarısını yatay bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde 2. çeyreğe ilişkin finansal hesapların, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek, 10.800 ve 10.900 seviyelerinin ise direnç olduğunu kaydetti.

