Günün ilk yarısında 2.876,68 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,16 puan ve yüzde 0,89 değer kazancıyla 2.854,74 puanda bulunuyor.

Toplam işlem hacmi 28,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,56, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 3,83 ile madencilik oldu.

SEKTÖR VE HİSSE BAZLI AYRIŞMALAR SÜREBİLİR

Analistler, ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerde enflasyon ve resesyona ilişkin işaretlerin yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini belirterek, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların da sürebileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.880 seviyesinin direnç, 2.820 ve 2.790 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.