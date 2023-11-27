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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,17 değer kazanarak 8.053,29 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 27 Kasım 2023 13:28

Son Güncelleme Tarihi 27 Kasım 2023 13:28

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 93,34 puan artışla 8.053,29 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 42,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,79, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile sigorta oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesi, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttı.

Analistler, bu hafta yurt içinde büyüme verisinin yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olacağını belirtti.

Öğleden sonra yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarıyla Orta Doğu'dan gelen haber akışının yanı sıra ABD'de inşaat izinleri, yeni konut başlangıçları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinde 7.850 ve 7.800 seviyelerinin destek, 8.060 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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