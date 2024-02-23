CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 değer kazanarak 9.388,02 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 23 Şubat 2024 13:16

Son Güncelleme Tarihi 23 Şubat 2024 13:16

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,84 puan artışla 9.388,02 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 66,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,74 ile bilişim, tek kaybettiren ise yüzde 2,07 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarının ardından ABD, Avrupa ve Japonya pay piyasalarında yeni zirvelerin görüldüğünü vurgularken, yurt içi piyasalarda da alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
ECB üyeleri: Faiz indirimi tartışması erken ECB üyeleri: Faiz indirimi tartışması erken 22 Şubat 2024 17:34
5 haftanın en düşüğü: ABD’de işsizlik maaşı başvuruları belli oldu 5 haftanın en düşüğü: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları belli oldu 22 Şubat 2024 17:30
Yabancılar 22 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 22 milyon dolarlık hisse senedi sattı 22 Şubat 2024 17:00
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı 22 Şubat 2024 16:55
Merkez Bankası rezervleri 134 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 134 milyar dolar oldu 22 Şubat 2024 16:51
AB’den enerji fiyatlarının düşmesi talebi AB'den enerji fiyatlarının düşmesi talebi 22 Şubat 2024 13:46
Avro Bölgesi’nde enflasyon yüzde 2,8 oldu Avro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,8 oldu 22 Şubat 2024 13:34
Wall Street sonrası Stoxx 600 de tarihi zirvelerini gördü Wall Street sonrası Stoxx 600 de tarihi zirvelerini gördü 22 Şubat 2024 13:20
Wall Street’teki ralliyi Avrupa borsaları da takip etti Wall Street'teki ralliyi Avrupa borsaları da takip etti 22 Şubat 2024 13:14
Avrupa’da PMI verisi euroya destek sağlamayabilir Avrupa'da PMI verisi euroya destek sağlamayabilir 22 Şubat 2024 13:06
4 ayın en düşüğü: Almanya’da imalat sektörü daralıyor 4 ayın en düşüğü: Almanya'da imalat sektörü daralıyor 22 Şubat 2024 13:00
Para piyasalarında ECB için beklentiler değişti Para piyasalarında ECB için beklentiler değişti 22 Şubat 2024 11:52
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,91
%0,2912
BORSA
1.001,69
%0,1688
ALTIN
1.000,00
%0
EURO
997,76
%-0,2241
DOLAR
1.014,31
%1,4308
BORSA
1.041,12
%4,1119
ALTIN
1.072,80
%7,2797
EURO
1.076,71
%7,671
DOLAR
1.170,32
%17,0315
BORSA
1.102,86
%10,2863
ALTIN
1.099,84
%9,9836
EURO
1.087,23
%8,723
DOLAR
1.848,48
%84,8478
BORSA
1.863,25
%86,3253
ALTIN
1.699,55
%69,9545
EURO
1.665,87
%66,5865
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler