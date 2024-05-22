CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kazanarak 10.924,67 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2024 13:22

Son Güncelleme Tarihi 22 Mayıs 2024 13:22

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,42 puan artışla 10.924,67 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 64,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,24 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,12 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile spor, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin etkilerinin devam ettiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yanı sıra yapay zeka teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia'nın açıklaması beklenen finansal sonuçlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan Koç Holding, yaptığı açıklamada, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışı konusunda kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığını hatırlatarak, şirket tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının yanı sıra Nvidia bilançosunun takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Goldman Sachs’tan dikkat çeken ABD doları iddiası Goldman Sachs'tan dikkat çeken ABD doları iddiası 22 Mayıs 2024 08:56
ECB üyesi Nagel: Peş peşe faiz indirimleri beklenmemeli ECB üyesi Nagel: Peş peşe faiz indirimleri beklenmemeli 22 Mayıs 2024 08:51
Küresel piyasalarda gözler Nvidia’nın bilançosuna çevrildi Küresel piyasalarda gözler Nvidia'nın bilançosuna çevrildi 22 Mayıs 2024 08:49
Fed üyelerinden faiz indirimi konusunda sabır mesajı Fed üyelerinden faiz indirimi konusunda sabır mesajı 22 Mayıs 2024 08:46
Koç Holding’ten yeni ’Yapı Kredi’ açıklaması Koç Holding'ten yeni 'Yapı Kredi' açıklaması 22 Mayıs 2024 08:45
Amerikalıların kişisel mali refahları geçen yıl ciddi bir değişim göstermedi Amerikalıların kişisel mali refahları geçen yıl ciddi bir değişim göstermedi 22 Mayıs 2024 08:43
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 22 Mayıs 2024 10:10
Morgan Stanley: Hisse senetlerinde kazanımların iletilmesi için bolca alan var Morgan Stanley: Hisse senetlerinde kazanımların iletilmesi için bolca alan var 22 Mayıs 2024 08:40
Fed üyesi Waller’den faiz mesajı Fed üyesi Waller'den faiz mesajı 21 Mayıs 2024 16:56
Standard Chartered yıl sonu Ethereum tahmini yaptı Standard Chartered yıl sonu Ethereum tahmini yaptı 21 Mayıs 2024 16:56
Şanghay Altın Borsası’nda günlük işlem hacmi 2 katına çıktı Şanghay Altın Borsası'nda günlük işlem hacmi 2 katına çıktı 21 Mayıs 2024 15:54
ABD Hazine Bakanı’ndan Avrupa bankalarına çağrı ABD Hazine Bakanı'ndan Avrupa bankalarına çağrı 21 Mayıs 2024 13:22
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,22
%0,222
BORSA
1.000,94
%0,0936
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
999,32
%-0,0676
ALTIN
1.073,33
%7,333
BORSA
1.108,50
%10,85
DOLAR
1.109,52
%10,9515
EURO
1.289,00
%28,9004
ALTIN
1.126,48
%12,6475
BORSA
1.119,33
%11,933
DOLAR
1.137,48
%13,748
EURO
1.365,45
%36,5449
ALTIN
2.425,61
%142,561
BORSA
1.715,05
%71,5049
DOLAR
1.757,71
%75,7714
EURO
2.306,89
%130,6885
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler