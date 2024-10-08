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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 9.061,69 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 08 Ekim 2024 13:13

Son Güncelleme Tarihi 08 Ekim 2024 13:14

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,05 puan artışla 9.061,69 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi 32,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,96 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,93 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) indirim sürecine daha küçük adımlarla devam edeceğine yönelik beklentilerin artmasıyla karışık bir seyir izleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 87 seviyesinde bulunurken, 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimali tamamen ortadan kalktı.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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