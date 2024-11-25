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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 yükselerek 9.619,97 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 25 Kasım 2024 13:09

Son Güncelleme Tarihi 25 Kasım 2024 13:10

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 70,08 puan artışla 9.619,97 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 49 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 azalırken, holding endeksi yüzde 1 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,41 ile sigorta, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde karışık seyrederken, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme ve Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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