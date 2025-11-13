Borsa günün ilk yarısında yükseldi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 değer kazanarak 10.698,32 puana yükseldi.

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2025 13:44

Son Güncelleme Tarihi 13 Kasım 2025 13:45

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,46 puan ve yüzde 0,54 artışla 10.698,32 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 50,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi de yüzde 0,27 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,29 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 0,31 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda ABD hükümetinin yeniden açılması risk iştahını arttırırken BIST 100 endeksi de günün ilk yarısında pozitif seyir izledi.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalışla 164 bin 306 oldu.

Analistler, günün geri kalanında haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

