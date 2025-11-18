CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kazanarak 10.728,20 puana yükseldi.

Oluşturma Tarihi 18 Kasım 2025 13:27

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,06 puan ve yüzde 0,28 artışla 10.728,20 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 61,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,85 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen ise yüzde 1,35 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine dair beklentilerin gücünü kaybetmesiyle negatif bir seyir izlenirken yurt içinde ise Asya ve Avrupa borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını alış ağırlıklı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.950 ve 10.850 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Avrupa’da doğal gaz fiyatları yükseliyor Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseliyor 17 Kasım 2025 15:32
ECB’den ’borsa düzeltmesi’ uyarısı ECB'den 'borsa düzeltmesi' uyarısı 17 Kasım 2025 15:21
Borsada yatırımcı sayısındaki gerileme sürüyor: Bir haftada 57 bini aşkın kayıp Borsada yatırımcı sayısındaki gerileme sürüyor: Bir haftada 57 bini aşkın kayıp 17 Kasım 2025 14:22
Petrol fiyatları Rusya’nın liman faaliyetiyle geriledi Petrol fiyatları Rusya'nın liman faaliyetiyle geriledi 17 Kasım 2025 14:15
Altın mevduatı iki katına çıktı Altın mevduatı iki katına çıktı 17 Kasım 2025 14:11
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 17 Kasım 2025 13:51
Japon ekonomisi daraldı Japon ekonomisi daraldı 17 Kasım 2025 10:13
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 17 Kasım 2025 10:02
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 17 Kasım 2025 10:01
Brent petrolün varili 63,48 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 63,48 dolardan işlem görüyor 17 Kasım 2025 09:56
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 17 Kasım 2025 09:33
İngiltere’de konut fiyatları geriledi İngiltere’de konut fiyatları geriledi 17 Kasım 2025 09:32
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler