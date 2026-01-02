Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 132,92 puan ve yüzde 1,18 artışla 11.394,44 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 51,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,88, holding endeksi ise yüzde 1,45 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen bankacılık, en çok düşen ise yüzde 1,88 ile tekstil-deri oldu.

Küresel piyasalar, yeni yıl tatili sonrasında düşük işlem hacmiyle seyrederken BIST 100 endeksi günün ilk yarısında pozitif bir seyir izledi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta eşik değer 50'nin altında kalsa da aylık bazda üst üste ikinci kez artarak kasımdaki 48 seviyesinden 48,9'a yükseldi.

Böylece endeks, yılın son ayında faaliyet koşullarındaki bozulmanın oldukça sınırlı kalarak, son 12 ayın en hafif düzeyinde gerçekleştiğine işaret etti.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin yurt dışında ise ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.