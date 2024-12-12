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Borsa İstanbul'da 3 emtia daha endekslenecek

Borsa İstanbul 16 Aralık 2024'ten itibaren BIST Spot Gümüş, BIST Spot Platin ve BIST Spot Paladyum endekslerinin hesaplanmaya başlanmasına karar verdi.

Oluşturma Tarihi 12 Aralık 2024 16:35

Borsa İstanbul açıklamasında, BIST Altına Dayalı Endeksler Kural Seti'nin periyodik olarak gözden geçirildiği piyasalardaki gelişmeler ile yerel ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan değişikliklerin yansıtıldığı, piyasa katılımcılarından gelen ve uygun bulunan taleplerin karşılandığı ve bunlara ilişkin gerekli güncellemelerin yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce, uluslararası piyasalarda oluşan alım satım kotasyonları kullanılarak BIST Spot Gümüş, BIST Spot Platin ve BIST Spot Paladyum endekslerinin hesaplanmaya başlanmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BIST Altına Dayalı Endeksler Kural Seti'nin, halen hesaplanmakta olan BIST Altın, BIST Spot Altın, BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası, BIST Altın Tahvili endekslerine ilave olarak yeni hesaplanmaya başlayacak olan BIST Spot Gümüş, BIST Spot Platin, BIST Spot Paladyum, endekslerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesine, adının BIST Emtia ve Emtia'ya Dayalı Kıymet Endeksleri Kural Seti olarak değiştirilmesine ve yürürlük tarihinin 16 Aralık 2024 olarak belirlenmesine karar verildi."

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