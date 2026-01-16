Fitch Ratings: Grönland krizi Avrupa’da kredi notlarını düşürebilir

CANLI BORSA
Fitch Ratings, Grönland geriliminin NATO’yu zayıflatması durumunda Avrupa ülkelerinin not indirimiyle karşılaşabileceğini ifade etti.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2026 09:48

Fitch Ratings'te üst düzey yönetici olan James Longsdon, ABD ile Grönland arasında yaşanabilecek olası gerilimlerin NATO'nun gücünü zayıflatması ve Rusya kaynaklı riskleri artırması halinde, bazı Avrupa ülkelerinin kredi notlarının bir basamak düşürülebileceğini ifade etti.

Fitch'in daha önce İsrail, Tayvan ve Güney Kore gibi jeopolitik risklerin yoğun olduğu bölgelerde benzer değerlendirmeler yaptığını hatırlatan Longsdon, Avrupa için de aynı yaklaşımın gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Böyle bir not değişikliğinin kapsamlı ve dikkatli bir analiz gerektirdiğini vurgulayan Longsdon, özellikle Rusya'ya olan coğrafi yakınlığın önemli bir kriter olacağını belirtti. Longsdon, "Rusya'ya yaklaştıkça, jeopolitik gelişmelere karşı kırılganlık daha belirgin hale geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Reuters'a yaptığı açıklamada, ABD ile Grönland meselesinde "temel bir görüş ayrılığı" bulunduğunu belirterek, bu tür bir gerilimin NATO'nun geleceğini tehdit edebileceği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da ülkesinin Grönland'a "ihtiyaç duyduğunu" daha önce yinelemişti.

Longsdon, olası kredi notu indirimlerine ilişkin kesin bir zamanlama bulunmadığını ve şu aşamada bunun teorik bir senaryo olduğunu ifade etti. Bununla birlikte, Danimarka'nın AAA kredi notunun risk altında olmadığını özellikle vurguladı. Danimarka; Almanya, İsviçre ve Norveç ile birlikte Avrupa'da en yüksek kredi notuna sahip az sayıdaki ülkeden biri olarak öne çıkarken, düşük borçluluk oranıyla dikkat çekiyor. Longsdon, Grönland'ın Danimarka ekonomisi açısından çok sınırlı bir büyüklüğe sahip olduğunu belirterek, "Bu ölçekte bir unsurun kredi notunu etkilemesi zor" dedi.

