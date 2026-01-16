CANLI BORSA
Borsa İstanbul güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 12.486,53 puana çıkarak rekor seviyeden başladı.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2026 10:01

Son Güncelleme Tarihi 16 Ocak 2026 10:34

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 12.456,69 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,84 puan ve yüzde 0,24 artışla 12.486,53 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Küresel piyasalar, ABD'de olumlu gelen şirket bilançoları ve ülkede büyümeye yönelik iyimserliklere karşın, jeopolitik gerilimler ve tarife belirsizlikleriyle karışık seyrediyor. Yurt dışından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi ise haftanın son işlem gününe rekorla başladı.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 seviyesinin direnç, 12.400 ve 12.300 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

