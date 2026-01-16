CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi?

Çin Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi?

Nomura analistleri, Çin’in 2026'da bir tur politika faizi ve zorunlu karşılık oranı indirimi yapmasının olası olduğunu, bu adımın ise büyük ihtimalle ikinci çeyrekte geleceğini ifade etti. Analistler, söz konusu beklentinin mevcut para politikası adımlarıyla uyumlu olduğunu dile getirdi.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2026 10:02

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Zou Lan, perşembe günü yaptığı açıklamada, tüm yapısal parasal araçlara uygulanan faiz oranlarının 25 baz puan indirileceğini duyurdu. Bu çerçevede Orta Vadeli Kredi Aracı'nın (PSL) faizi %1,75'e düşürülürken, yeniden kredi faizleri de %1,25 seviyesine çekildi.

Nomura ise bu adımın piyasa beklentileriyle büyük ölçüde uyumlu olduğuna dikkat çekti. Kurum, PBOC'nin hâlihazırda güçlü bir performans sergileyen hisse senedi piyasasında aşırı bir hareketlenme yaratmamak adına daha görünür ve agresif parasal gevşeme hamlelerinden kaçınmasının yerinde olacağını vurguladı. Analistler, söz konusu önlemlerin iç ekonomik momentumdaki hızlı zayıflamaya karşı doğru bir yanıt niteliği taşıdığını ve Pekin yönetiminin büyüme görünümüne ilişkin kaygılarının arttığını ortaya koyduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 15 Ocak 2026 10:04
Capital Economics: Japonya seçimleri mali politikayı nasıl etkileyecek? Capital Economics: Japonya seçimleri mali politikayı nasıl etkileyecek? 15 Ocak 2026 09:57
Küresel ticaret finansmanında 2,5 trilyon dolarlık açık Küresel ticaret finansmanında 2,5 trilyon dolarlık açık 15 Ocak 2026 09:49
Trump bazı gelişmiş çiplere tarife getirdi Trump bazı gelişmiş çiplere tarife getirdi 15 Ocak 2026 09:43
BOJ’un olası faiz artışı için takvim netleşiyor BOJ’un olası faiz artışı için takvim netleşiyor 15 Ocak 2026 09:40
Pimco’dan gelişen piyasa mesajı: Ralli sürebilir, Türkiye dikkat çekiyor Pimco’dan gelişen piyasa mesajı: Ralli sürebilir, Türkiye dikkat çekiyor 15 Ocak 2026 09:31
Yuan 32 ayın en yüksek seviyesinde! Yuan 32 ayın en yüksek seviyesinde! 15 Ocak 2026 09:12
Bakır ve kalay zirveye yakın! Bakır ve kalay zirveye yakın! 15 Ocak 2026 08:49
Gazprom’dan Avrupa’ya doğal gaz uyarısı: Rezervler dip seviyeye yaklaşıyor Gazprom'dan Avrupa'ya doğal gaz uyarısı: Rezervler dip seviyeye yaklaşıyor 15 Ocak 2026 08:35
ABD, Venezuela petrolünün satışına resmen başladı ABD, Venezuela petrolünün satışına resmen başladı 15 Ocak 2026 08:30
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 15 Ocak 2026 08:23
IMF: Yapay zekanın ekonomilere etkisini ne belirleyecek? IMF: Yapay zekanın ekonomilere etkisini ne belirleyecek? 15 Ocak 2026 08:02
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.456,6900 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12369,89 Yüksek 12369,89
Açılış
43,2817 Değişim 0,1051 Son veri saati:
Düşük 43,1796 Yüksek 43,2847
Açılış
50,2477 Değişim 0,0961 Son veri saati:
Düşük 50,2022 Yüksek 50,2983
Açılış
6.398,1120 Değişim 41,398 Son veri saati:
Düşük 6389,036 Yüksek 6430,434
Açılış
125,5035 Değişim 4,5357 Son veri saati:
Düşük 124,5972 Yüksek 129,1329
Açılış
BİST En Aktif Hisseler