Çin Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi?

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Zou Lan, perşembe günü yaptığı açıklamada, tüm yapısal parasal araçlara uygulanan faiz oranlarının 25 baz puan indirileceğini duyurdu. Bu çerçevede Orta Vadeli Kredi Aracı'nın (PSL) faizi %1,75'e düşürülürken, yeniden kredi faizleri de %1,25 seviyesine çekildi.

Nomura ise bu adımın piyasa beklentileriyle büyük ölçüde uyumlu olduğuna dikkat çekti. Kurum, PBOC'nin hâlihazırda güçlü bir performans sergileyen hisse senedi piyasasında aşırı bir hareketlenme yaratmamak adına daha görünür ve agresif parasal gevşeme hamlelerinden kaçınmasının yerinde olacağını vurguladı. Analistler, söz konusu önlemlerin iç ekonomik momentumdaki hızlı zayıflamaya karşı doğru bir yanıt niteliği taşıdığını ve Pekin yönetiminin büyüme görünümüne ilişkin kaygılarının arttığını ortaya koyduğunu ifade etti.