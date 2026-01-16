Japonya Maliye Bakanı'ndan yen uyarısı!

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, yenin değer kaybını sınırlamak amacıyla doğrudan döviz piyasasına müdahale seçeneği de dâhil olmak üzere tüm politika araçlarının masada olduğunu ifade etti.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, yendeki son değer kaybına karşı hükümetin müdahale dahil tüm seçenekleri değerlendirdiğini yineledi. Cuma günü yaptığı açıklamada Katayama, gerekmesi halinde "mevcut tüm önlemleri içeren cesur adımlar" atacaklarını vurguladı. Katayama, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Washington'da gerçekleştirdiği görüşmelere atıfta bulunarak, yenin son dönemdeki hareketlerinin aşırı olduğunu ve ekonomik temelleri yansıtmadığını belirtti. İki ülkenin bu konuda ortak görüşe sahip olduğunu dile getirdi. Açıklamaların ardından yen, dolar karşısında kısa süreliğine 157,98 seviyesine kadar güçlenirken, daha sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi. anlamı bozmadan özgünleştir

