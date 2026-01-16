CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya Maliye Bakanı'ndan yen uyarısı!

Japonya Maliye Bakanı'ndan yen uyarısı!

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, yenin değer kaybını sınırlamak amacıyla doğrudan döviz piyasasına müdahale seçeneği de dâhil olmak üzere tüm politika araçlarının masada olduğunu ifade etti.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2026 09:07

Son Güncelleme Tarihi 16 Ocak 2026 09:08

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, yenin değer kaybını sınırlamak amacıyla doğrudan döviz piyasasına müdahale seçeneği de dâhil olmak üzere tüm politika araçlarının masada olduğunu ifade etti.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, yendeki son değer kaybına karşı hükümetin müdahale dahil tüm seçenekleri değerlendirdiğini yineledi. Cuma günü yaptığı açıklamada Katayama, gerekmesi halinde "mevcut tüm önlemleri içeren cesur adımlar" atacaklarını vurguladı. Katayama, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Washington'da gerçekleştirdiği görüşmelere atıfta bulunarak, yenin son dönemdeki hareketlerinin aşırı olduğunu ve ekonomik temelleri yansıtmadığını belirtti. İki ülkenin bu konuda ortak görüşe sahip olduğunu dile getirdi. Açıklamaların ardından yen, dolar karşısında kısa süreliğine 157,98 seviyesine kadar güçlenirken, daha sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi. anlamı bozmadan özgünleştir

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, yenin son dönemdeki değer kaybına karşı hükümetin doğrudan müdahale seçeneği de dâhil olmak üzere tüm politika alternatiflerini masada tuttuğunu yineledi. Cuma günü yaptığı değerlendirmede Katayama, gerekli görülmesi halinde "mevcut tüm imkânları kapsayan kararlı adımlar" atılacağını ifade etti.

Washington'da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile gerçekleştirdiği temaslara değinen Katayama, yenin son hareketlerinin aşırı olduğunu ve ekonomik temellerle uyumlu seyretmediğini söyledi. Bu değerlendirme konusunda iki ülkenin görüş birliği içinde olduğunu da vurguladı.

Açıklamaların ardından yen, dolar karşısında kısa süreli olarak 157,98 seviyesine kadar değer kazanırken, sonrasında bu kazancın bir bölümünü geri verdi.

İlginizi Çekebilir
Trump bazı gelişmiş çiplere tarife getirdi Trump bazı gelişmiş çiplere tarife getirdi 15 Ocak 2026 09:43
BOJ’un olası faiz artışı için takvim netleşiyor BOJ’un olası faiz artışı için takvim netleşiyor 15 Ocak 2026 09:40
Pimco’dan gelişen piyasa mesajı: Ralli sürebilir, Türkiye dikkat çekiyor Pimco’dan gelişen piyasa mesajı: Ralli sürebilir, Türkiye dikkat çekiyor 15 Ocak 2026 09:31
Yuan 32 ayın en yüksek seviyesinde! Yuan 32 ayın en yüksek seviyesinde! 15 Ocak 2026 09:12
Bakır ve kalay zirveye yakın! Bakır ve kalay zirveye yakın! 15 Ocak 2026 08:49
Gazprom’dan Avrupa’ya doğal gaz uyarısı: Rezervler dip seviyeye yaklaşıyor Gazprom'dan Avrupa'ya doğal gaz uyarısı: Rezervler dip seviyeye yaklaşıyor 15 Ocak 2026 08:35
ABD, Venezuela petrolünün satışına resmen başladı ABD, Venezuela petrolünün satışına resmen başladı 15 Ocak 2026 08:30
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 15 Ocak 2026 08:23
IMF: Yapay zekanın ekonomilere etkisini ne belirleyecek? IMF: Yapay zekanın ekonomilere etkisini ne belirleyecek? 15 Ocak 2026 08:02
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 14 Ocak 2026 16:38
ING’den Türkiye için enflasyon beklentisi ING'den Türkiye için enflasyon beklentisi 14 Ocak 2026 16:26
Euro’ya geçiş Bulgaristan borsasını harekete geçirdi Euro’ya geçiş Bulgaristan borsasını harekete geçirdi 14 Ocak 2026 16:22
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.456,6900 Değişim 172,48 Son veri saati:
Düşük 12300,4 Yüksek 12472,88
Açılış
43,2806 Değişim 0,1051 Son veri saati:
Düşük 43,1796 Yüksek 43,2847
Açılış
50,2453 Değişim 0,0961 Son veri saati:
Düşük 50,2022 Yüksek 50,2983
Açılış
6.416,9570 Değişim 41,398 Son veri saati:
Düşük 6389,036 Yüksek 6430,434
Açılış
127,5715 Değişim 4,5357 Son veri saati:
Düşük 124,5972 Yüksek 129,1329
Açılış
BİST En Aktif Hisseler