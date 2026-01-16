İngiltere tahvil getirilerinde düşüş beklentisi

Para piyasaları, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) haziran ayına kadar bir faiz indirimine gitmesini ve yılın ilerleyen dönemlerinde ikinci bir indirimin de gündeme gelmesini tam olarak fiyatlamış durumda.

Capital Economics'ten Joe Maher, enflasyonun büyük olasılıkla nisan ayında BoE'nin yüzde 2'lik hedef seviyesine gerileyecek olmasının, bankaya ek faiz indirimleri için alan yaratabileceğini ifade etti.

Maher, uzun vadeli tahvillerden ziyade kısa vadeli tahvil ihraçlarının artırılmasının da getiri oranları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını belirtti.

Maher, "Borç Yönetim Ofisi'nin ihraç vadesini kısaltmaya yönelik adımları, gilt piyasasında arz ve talep arasındaki dengesizliğin giderilmesine katkı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasa beklentilerine göre, İngiltere Merkez Bankası'nın yıl içinde bir ya da iki kez faiz indirimi yapması muhtemel görülürken, enflasyonun hedefe yaklaşmasıyla birlikte daha güçlü faiz indirimlerinin de gündeme gelebileceği öngörülüyor.