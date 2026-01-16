CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere tahvil getirilerinde düşüş beklentisi

İngiltere tahvil getirilerinde düşüş beklentisi

Capital Economics’ten Joe Maher, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam etmesi halinde, önümüzdeki aylarda İngiliz devlet tahvillerinin (gilt) getirilerinde gerileme yaşanmasının beklendiğini ifade etti.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2026 14:13

Para piyasaları, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) haziran ayına kadar bir faiz indirimine gitmesini ve yılın ilerleyen dönemlerinde ikinci bir indirimin de gündeme gelmesini tam olarak fiyatlamış durumda.

Capital Economics'ten Joe Maher, enflasyonun büyük olasılıkla nisan ayında BoE'nin yüzde 2'lik hedef seviyesine gerileyecek olmasının, bankaya ek faiz indirimleri için alan yaratabileceğini ifade etti.

Maher, uzun vadeli tahvillerden ziyade kısa vadeli tahvil ihraçlarının artırılmasının da getiri oranları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını belirtti.

Maher, "Borç Yönetim Ofisi'nin ihraç vadesini kısaltmaya yönelik adımları, gilt piyasasında arz ve talep arasındaki dengesizliğin giderilmesine katkı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasa beklentilerine göre, İngiltere Merkez Bankası'nın yıl içinde bir ya da iki kez faiz indirimi yapması muhtemel görülürken, enflasyonun hedefe yaklaşmasıyla birlikte daha güçlü faiz indirimlerinin de gündeme gelebileceği öngörülüyor.

İlginizi Çekebilir
Çin yapısal faiz oranlarını düşürecek Çin yapısal faiz oranlarını düşürecek 15 Ocak 2026 13:06
Avrupa borsaları Trump’ın çip tarifeleriyle karıştı Avrupa borsaları Trump'ın çip tarifeleriyle karıştı 15 Ocak 2026 12:29
Almanya ekonomisi iki yıllık resesyondan sınırlı büyüme ile çıktı Almanya ekonomisi iki yıllık resesyondan sınırlı büyüme ile çıktı 15 Ocak 2026 12:24
İngiltere ekonomisi kasımda beklentilerin üzerinde büyüdü İngiltere ekonomisi kasımda beklentilerin üzerinde büyüdü 15 Ocak 2026 10:31
Brent petrolün varili 64,18 dolar Brent petrolün varili 64,18 dolar 15 Ocak 2026 10:07
Asya borsaları ABD’nin çip tarifesi sonrası Güney Kore hariç negatif seyrediyor Asya borsaları ABD'nin çip tarifesi sonrası Güney Kore hariç negatif seyrediyor 15 Ocak 2026 10:06
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 15 Ocak 2026 10:04
Capital Economics: Japonya seçimleri mali politikayı nasıl etkileyecek? Capital Economics: Japonya seçimleri mali politikayı nasıl etkileyecek? 15 Ocak 2026 09:57
Küresel ticaret finansmanında 2,5 trilyon dolarlık açık Küresel ticaret finansmanında 2,5 trilyon dolarlık açık 15 Ocak 2026 09:49
Trump bazı gelişmiş çiplere tarife getirdi Trump bazı gelişmiş çiplere tarife getirdi 15 Ocak 2026 09:43
BOJ’un olası faiz artışı için takvim netleşiyor BOJ’un olası faiz artışı için takvim netleşiyor 15 Ocak 2026 09:40
Pimco’dan gelişen piyasa mesajı: Ralli sürebilir, Türkiye dikkat çekiyor Pimco’dan gelişen piyasa mesajı: Ralli sürebilir, Türkiye dikkat çekiyor 15 Ocak 2026 09:31
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.527,8000 Değişim 121,78 Son veri saati:
Düşük 12449,46 Yüksek 12571,24
Açılış
43,2835 Değişim 0,1051 Son veri saati:
Düşük 43,1796 Yüksek 43,2847
Açılış
50,2813 Değişim 0,0961 Son veri saati:
Düşük 50,2022 Yüksek 50,2983
Açılış
6.403,0180 Değişim 41,398 Son veri saati:
Düşük 6389,036 Yüksek 6430,434
Açılış
126,0465 Değişim 4,5357 Son veri saati:
Düşük 124,5972 Yüksek 129,1329
Açılış
BİST En Aktif Hisseler