Orta Doğu'daki arz endişeleri alüminyum fiyatlarını yukarı taşıdı

Küresel metal piyasalarında alüminyum fiyatları, Orta Doğu’daki üretim ve arz endişelerinin etkisiyle haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Bakır fiyatları ise haftalık bazda düşüş eğilimi gösterirken, diğer baz metaller Şanghay Vadeli İşlemler Borsası ve Londra Metal Borsası’nda karışık bir seyir izledi.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2026 09:52

Piyasada özellikle Orta Doğu'daki üretim kesintileri fiyatları destekledi. Norsk Hydro'nun ortak olduğu Qatalum tesisinde ve Aluminium Bahrain'de mücbir sebep ilan edilmesi, arz tarafındaki belirsizlikleri artırdı.

Şanghay'da işlem gören alüminyum kontratları yüzde 2,03 gerileyerek ton başına 24.650 yuan seviyesine inse de, haftalık bazda yaklaşık yüzde 4'lük yükseliş kaydetmeye hazırlanıyor. Benzer şekilde Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyum fiyatı yüzde 0,55 artışla ton başına 3.314 dolara çıktı ve haftalık bazda yüzde 5'in üzerinde prim yapma yolunda ilerledi.

Öte yandan, ABD dolarının haftalık bazda yaklaşık yüzde 1,3 değer kazanması, alüminyum fiyatlarındaki yükselişi kısmen sınırladı. Stok tarafında ise Şanghay'daki teminatlı alüminyum stokları yüzde 10,39 artarak 319 bin 354 tona yükselirken, LME alüminyum stoklarının geçen yıl temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine gerilediği görüldü.

BAKIR HAFTAYI KAYIPLA KAPATMAYA HAZIRLANIYOR

Bakır piyasasında ise daha zayıf bir görünüm öne çıktı. Şanghay'da bakır fiyatı yüzde 0,19 artışla ton başına 101 bin 520 yuan seviyesine yükselse de haftalık bazda düşüş eğilimini sürdürdü. LME'de bakır fiyatı yüzde 0,6 artarak ton başına 12 bin 979 dolara ulaşmasına rağmen haftayı yüzde 2'nin üzerinde kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Ayrıca LME bakır stokları 20 bin tondan fazla artarak 282 bin 200 tona çıktı.

DİĞER BAZ METALLERDE KARIŞIK SEYİR

Şanghay piyasasında diğer baz metallerde düşüşler görüldü. Çinko yüzde 1,42, kurşun yüzde 0,24, nikel yüzde 0,12 ve kalay yüzde 0,32 değer kaybetti.

Londra Metal Borsası'nda ise tablo farklı oldu. Çinko yüzde 1, kurşun yüzde 0,36, nikel yüzde 1 ve kalay yaklaşık yüzde 1,9 oranında yükseldi.

