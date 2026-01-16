CANLI BORSA
Finans Ekonomi Fed'den ihtiyatlı mesaj: Enflasyon düşmeden faiz adımı yok

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, işgücü piyasasında dengeli görünümün korunması ve devam eden enflasyon baskıları nedeniyle faiz indirimlerine ara verilebileceğini ifade etti. Enflasyonun yüzde 2 hedefiyle uyumlu seviyelere gerilemesi sağlanana kadar para politikasının bir süre daha sıkı kalmasının gerekli olduğu vurgulandı.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2026 10:52

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, dün yaptıkları değerlendirmelerde işgücü piyasasında süren dengeli görünüm ve devam eden enflasyonist baskılar nedeniyle yaklaşan para politikası toplantısında faiz indirimlerine ara verilmesinin masada olduğunu belirtti.

ÖNCELİK ENFLASYONLA MÜCADELE

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, işgücü piyasasında normalleşme sinyalleri görüldüğünü ifade ederek, Fed'in temel odağının enflasyonu kontrol altına almak olması gerektiğini vurguladı. CNBC'ye konuşan Goolsbee, "Şu anda karşı karşıya olduğumuz en önemli konu, enflasyonu yeniden yüzde 2 seviyesine indirmek" dedi. Chicago Fed göstergelerinin işgücü piyasasında belirgin bir istikrara işaret ettiğini söyleyen Goolsbee, büyümenin de güçlü seyrini koruduğunu dile getirdi.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyonun daha net biçimde yavaşlaması için faizlerin bir süre daha ekonomik faaliyet üzerinde baskı yaratacak düzeylerde tutulmasının gerekli olduğunu savundu. Katıldığı bir etkinlikte konuşan Schmid, enflasyon baskılarının halen hissedildiğini belirterek, para politikasının ılımlı ölçüde kısıtlayıcı kalmasından yana olduğunu söyledi. Schmid, işgücü piyasası bir miktar soğumuş olsa da, enflasyon görünümünün yeniden bozulmaması için ek soğumanın gerekebileceğini ifade etti.

BELİRSİZLİK VURGUSU

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de ekonomik büyüme beklentilerinin güçlü olduğunu, işgücü piyasasının denge kazandığını ve yıl içinde enflasyonda iyileşme görülmesinin beklendiğini söyledi. Ancak Daly, halen önemli belirsizliklerin bulunduğunu ve risklerin hem yukarı hem aşağı yönlü olduğunu belirterek, mevcut para politikası duruşunun ekonomideki gelişmelere yanıt verebilecek esneklikte olduğunu dile getirdi.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ACELE YOK

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, Wall Street Journal'a verdiği demeçte, bu ay faizlerin sabit tutulmasından memnun olacağını ifade etti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise katıldığı bir etkinlikte, faiz indirimi konusunda aceleci olunmaması gerektiğini vurguladı. Bostic, enflasyonun halen yüksek seviyelerde seyrettiğini ve artan fiyatların birçok Amerikalı üzerinde baskı yarattığını belirterek, kısıtlayıcı para politikasının sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de tüketicilerin ekonomik açıdan zorlandığını, fiyat artışlarına karşı direncin arttığını ve perakendecilerin yükselen maliyetleri tüketicilere yansıtmakta artık daha temkinli davrandığını ifade etti.

