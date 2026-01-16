JP Morgan: Türkiye’deki faaliyetlerimizi genişletiyoruz

JP Morgan Küresel Bankacılık Eş Başkanı Filippo Gori, Türkiye'nin kendileri açısından büyük stratejik değer taşıdığını vurgulayarak, ülkedeki yatırımlarını artırdıklarını ve varlıklarını daha da sağlamlaştırdıklarını söyledi.

Bir televiizyon programında açıklamlarda bulunan Gori, bankanın Türkiye'de 40 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösterdiğini ve ülkede tüm iş kollarını kapsayan güçlü bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Gori, küresel gelişmelere de değinerek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığının risk altında olduğu yönündeki görüşlere katılmadığını belirtti.

Türkiye'de enflasyonun belirgin şekilde düşüş eğilimine girdiğine dikkat çeken Gori, hem yurt içi hem de uluslararası müşterilere yönelik ürün yelpazesini genişlettiklerini, özellikle dolar takası gibi güçlü oldukları alanlarda bu adımları hızlandırdıklarını kaydetti.

Gori ayrıca, gelişmekte olan piyasalara ilişkin bakış açılarının olumlu olduğunu ve bu piyasaların güçlü performanslarını bu yıl da sürdürmelerini beklediklerini sözlerine ekledi.