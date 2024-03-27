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Çin hisse senetleri Mart ayındaki kazançlarını sildi

Çin hisse senetleri, şirketlerin karlarındaki hayal kırıklıklarının Şubat ayında başlayan politika odaklı ralliye ilişkin iyimserliği azaltmasıyla Mart ayındaki kazançlarını sildi.

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2024 15:08

Son Güncelleme Tarihi 27 Mart 2024 15:08

CSI 300 Endeksi bugün %1,2 düşerek Şubat ayının son işlem gününde belirlenen seviyenin altında kapandı. Benzer şekilde, Şanghay'da Bileşik Endeksi deez 3.000 puanlık kilit eşiğin altına düştü.

Düşüşler, denizaşırı yatırımcıların Çarşamba günü Hong Kong ile ticaret bağlantıları üzerinden net 7,2 milyar yuan anakara hissesi satmasıyla gerçekleşti ve bu, iki aydan uzun bir süredir bir günde gerçekleşen en büyük çıkış oldu.

Morgan Stanley analisti Laura Wang, "Çin hisse senetlerinde en azından 1Ç24'e kadar kazançların toparlanması konusunda nispeten temkinli kalıyoruz."Aşağı yönlü kazanç revizyonları Nisan sonuna kadar sürebilir" dedi.

Saxo Capital Markets HK piyasa stratejisti olan Redmond Wong, "Hong Kong hisse senetleri de dahil olmak üzere Çin yeniden düşmeye hazırlanıyor. Büyüme muhtemelen hayal kırıklığı yaratacak, kazançlar da öyle" ifadelerini kullandı.

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