CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Çin sermayenin taşınmasını kolaylaştıracak

Çin sermayenin taşınmasını kolaylaştıracak

Çin, sermayenin ülke içine ve dışına taşınmasını kolaylaştırma kararı aldı.

Oluşturma Tarihi 29 Mart 2024 08:26

Son Güncelleme Tarihi 29 Mart 2024 08:26

Çin artan jeopolitik gerilimlerin ortasında yabancı yatırımcıları cezbetmeye çalışırken, sermayenin ülke içine ve dışına taşınmasını kolaylaştıracak ve finansal piyasaların serbestleşmesini teşvik edecek.

Devlet Döviz İdaresi (SAFE) Başkan Yardımcısı Xu Zhibin, "İki yönlü sermaye piyasası açılımını istikrarlı bir şekilde ilerleteceğiz ve yurtiçi ve yurtdışı finans piyasaları arasındaki bağlantıyı güçlendireceğiz. Daha fazla yatırımcıyı Çin'in finans piyasalarına yatırım yapmaya çekmek için yatırımların çeşitliliğini ve kapsamını genişleteceğiz" dedi.

Xu ayrıca yüksek kaliteli Çinli şirketlerin denizaşırı piyasalarda hisse ve tahvil satmalarını destekleme ve egemen varlık fonları ile diğer kurumsal yatırımcıları "düzenli bir şekilde" denizaşırı yatırım yapmaya teşvik etme sözü verdi.

İlginizi Çekebilir
Euro Bölgesi banka kredileri durgunlaştı Euro Bölgesi banka kredileri durgunlaştı 28 Mart 2024 13:41
Yeni Zelanda’da tüketici güveni geriledi Yeni Zelanda'da tüketici güveni geriledi 28 Mart 2024 10:37
Altın gram fiyatı 2300 liraya mı gidiyor? İslam Memiş altın için kritik 2 aralığı açıkladı Altın gram fiyatı 2300 liraya mı gidiyor? İslam Memiş altın için kritik 2 aralığı açıkladı 28 Mart 2024 10:36
Yen’in ABD doları karşısında güçlenmesi öngörülüyor Yen'in ABD doları karşısında güçlenmesi öngörülüyor 28 Mart 2024 10:33
Petrol fiyatları arz endişesiyle arttı Petrol fiyatları arz endişesiyle arttı 28 Mart 2024 09:46
Fed üyesi Waller: Faiz indirmek için acelemiz yok Fed üyesi Waller: Faiz indirmek için acelemiz yok 28 Mart 2024 08:52
Çin Avrupa pazarının %25’ini ele geçirecek Çin Avrupa pazarının %25'ini ele geçirecek 28 Mart 2024 08:50
ABD’nin kredi notu teyit edildi ABD'nin kredi notu teyit edildi 28 Mart 2024 08:48
Küresel piyasalar ABD büyüme verileri öncesinde pozitif seyrediyor Küresel piyasalar ABD büyüme verileri öncesinde pozitif seyrediyor 28 Mart 2024 09:12
Yellen’den Çin açıklaması: ABD’deki üretimi sıkıştırıyor Yellen'den Çin açıklaması: ABD'deki üretimi sıkıştırıyor 28 Mart 2024 08:47
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 28 Mart 2024 13:15
SNB üyesi Schlegel: Enflasyon baskısının azalması faiz indirimine imkan sağladı SNB üyesi Schlegel: Enflasyon baskısının azalması faiz indirimine imkan sağladı 28 Mart 2024 08:46
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,14
%0,2144
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
995,74
%-0,4261
EURO
994,78
%-0,5216
DOLAR
1.198,30
%19,8297
ALTIN
1.013,94
%1,3942
BORSA
1.119,09
%11,9093
EURO
1.120,25
%12,0249
DOLAR
1.269,36
%26,9363
ALTIN
989,16
%-1,084
BORSA
1.147,30
%14,73
EURO
1.131,19
%13,1193
DOLAR
2.144,55
%114,455
ALTIN
1.816,79
%81,6793
BORSA
1.772,89
%77,2888
EURO
1.733,23
%73,3226
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler