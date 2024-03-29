Çin sermayenin taşınmasını kolaylaştıracak

Çin artan jeopolitik gerilimlerin ortasında yabancı yatırımcıları cezbetmeye çalışırken, sermayenin ülke içine ve dışına taşınmasını kolaylaştıracak ve finansal piyasaların serbestleşmesini teşvik edecek.

Devlet Döviz İdaresi (SAFE) Başkan Yardımcısı Xu Zhibin, "İki yönlü sermaye piyasası açılımını istikrarlı bir şekilde ilerleteceğiz ve yurtiçi ve yurtdışı finans piyasaları arasındaki bağlantıyı güçlendireceğiz. Daha fazla yatırımcıyı Çin'in finans piyasalarına yatırım yapmaya çekmek için yatırımların çeşitliliğini ve kapsamını genişleteceğiz" dedi.

Xu ayrıca yüksek kaliteli Çinli şirketlerin denizaşırı piyasalarda hisse ve tahvil satmalarını destekleme ve egemen varlık fonları ile diğer kurumsal yatırımcıları "düzenli bir şekilde" denizaşırı yatırım yapmaya teşvik etme sözü verdi.