CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Dünyanın pek çok ülkesinde borsalar bugün Noel tatilinde olacak

Dünyanın pek çok ülkesinde borsalar bugün Noel tatilinde olacak

Noel nedeniyle bugün Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde hisse senedi, tahvil, vadeli işlem ve emtia borsaları kapalı olacak.

Oluşturma Tarihi 25 Aralık 2023 09:22

Son Güncelleme Tarihi 25 Aralık 2023 09:22

Enflasyonla mücadele kapsamında yılın ilk yarısında şahin adımların görüldüğü 2023 senesi, güvercin beklentilerin güç kazanması ve gelecek yıl faiz indirimlerinin mart ayında ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından başlatılabileceği yönündeki öngörülerle tamamlanıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta yüzde 85 ihtimalle politika faizini düşürmeye başlayacağı tahmin edilirken, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin bankanın adımları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Enflasyon endişelerinin güç kaybetmesi tahvil talebinin artmasına neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yıl içinde yüzde 5,02 ile son 16 yılın zirvesini görmesinin ardından senenin son haftasında yüzde 3,90 ile geçen yılki kapanış seviyesinin hemen üzerinde yer alıyor.

Altının ons fiyatının da tahvil piyasalarındaki alıcı seyirden faydalandığı görülürken, tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını yapmaya hazırlanıyor. Geçen haftayı 2.053 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde Londra ve New York borsalarının kapalı olması nedeniyle dar bantta hareket ediyor.

Kripto para birimi Bitcoin yılı yüzde 160 civarında bir getiriyle tamamlamaya hazırlanırken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) kripto para yatırım fonlarına ilişkin kararının kripto paralardaki oynaklığı artırması bekleniyor.

Öte yandan, Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip edilmeyi sürdürürken, Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk'in, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki nakliye faaliyetlerini yeniden başlatmaya hazırlandığını bildirdi.

New York borsasında cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 0,19 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,87 artış kaydetti. Bugün, New York borsası tatil nedeniyle kapalı olacak.

Avrupa borsalarında geçen haftanın son işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, bugün bölge genelinde Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmeyecek.

Cuma günü, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,26, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 artış kaydederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyretti.

Asya pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününde bölge genelinde piyasaların çoğunda işlem gerçekleşmezken, açık olan Çin ve Japonya piyasalarının oldukça sığ olması dikkati çekiyor.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor.

Yurt içinde, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,67 değer kaybıyla 7.557,56 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 29.2282'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,1420 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 puanın destek, 7.600 ve 7.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

  • 10.00 Türkiye, kasım ayı finansal hizmetler güven endeksi

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 22 Aralık 2023 13:14
Çin’de en 5 büyük banka mevduat faizlerini düşürdü Çin'de en 5 büyük banka mevduat faizlerini düşürdü 22 Aralık 2023 09:00
Japonya’da tüketici enflasyonu geriledi Japonya'da tüketici enflasyonu geriledi 22 Aralık 2023 08:55
Bankalar Fed’in yeni destek fonundan rekor miktarda borçlandı Bankalar Fed'in yeni destek fonundan rekor miktarda borçlandı 22 Aralık 2023 08:47
Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu hisse senetlerindeki aktif dağılımını artırmaya açık Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu hisse senetlerindeki aktif dağılımını artırmaya açık 22 Aralık 2023 08:51
Citigroup stratejistlerinden ABD hisse senetleri yorumu Citigroup stratejistlerinden ABD hisse senetleri yorumu 22 Aralık 2023 08:43
Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor 22 Aralık 2023 11:11
Brent petrol güne yükselişle başladı Brent petrol güne yükselişle başladı 22 Aralık 2023 09:57
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 22 Aralık 2023 10:04
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 22 Aralık 2023 09:33
AB, Ukrayna’ya yapılan yardımın son dilimini ödedi AB, Ukrayna'ya yapılan yardımın son dilimini ödedi 21 Aralık 2023 16:51
ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü 21 Aralık 2023 16:40
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,37
%0,1369
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
1.000,00
%0
BORSA
993,55
%-0,6446
ALTIN
1.011,06
%1,1057
DOLAR
1.026,50
%2,6501
EURO
967,26
%-3,2744
BORSA
987,41
%-1,2587
ALTIN
1.020,94
%2,0935
DOLAR
1.052,37
%5,2373
EURO
939,22
%-6,0778
BORSA
1.045,97
%4,5972
ALTIN
1.564,29
%56,4288
DOLAR
1.626,20
%62,6201
EURO
1.392,04
%39,2039
BORSA
1.767,14
%76,7138
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler