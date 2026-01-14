CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Euro’ya geçiş Bulgaristan borsasını harekete geçirdi

Euro’ya geçiş Bulgaristan borsasını harekete geçirdi

Bulgaristan’ın Euro’ya geçiş süreci, ülkenin finansal piyasalarında güçlü bir yükseliş dalgası yarattı. Bulgaristan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Peter Chobanov, 2026 başında tamamlanan geçişin, hisse senetlerine ivme kazandırdığını ve ülkenin kredi notunda artış potansiyeli doğurduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 14 Ocak 2026 16:22

Bulgaristan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Peter Chobanov, ülkenin Euro'ya geçişinin finans piyasalarında güçlü bir ivme yarattığını belirtti. 2026 başında tamamlanan geçiş sürecinin, hisse senedi piyasalarında dikkat çekici bir yükselişe zemin hazırladığını vurgulayan Chobanov, bu sürecin ülkenin kredi notuna da olumlu yansıyabileceğini söyledi.

SOFIX ENDEKSİ ZİRVEYE YAKLAŞTI

Bloomberg News'a göre, Bulgaristan'ın 1 Ocak itibarıyla Euro Bölgesi'ne katılmasının ardından Sofya Borsası'nın ana endeksi SOFIX yüzde 18 artış gösterdi. Bu, Bloomberg'in takip ettiği 90'dan fazla küresel endeks arasında en yüksek performans oldu. Endeks, 2025 yılında da yüzde 30 yükselerek 2021'den bu yana en iyi yıllık getirisini sağlamıştı.

'A NOTU KULÜBÜ' YOLDA OLABİLİR

Chobanov, geçen yıl S&P ve Fitch'in Bulgaristan'ın kredi notunu artırdığını hatırlatarak, reformların sürmesi durumunda ülkenin 'A notu kulübüne' dahil olabileceğini, bunun da yabancı yatırımcı ilgisini daha da artırabileceğini ifade etti.

SOFIX endeksi yaklaşık 20 yılın zirvesine yakın seyrederken, işlem hacimlerinde de önemli artış yaşandı. Yılın ilk haftasında Sofya'da hisse senedi işlem hacmi yüzde 184 arttı. Bulgaristan Borsası İcra Direktörü Manyu Moravenov ise Euro'ya geçişin, ülkenin Avrupa finans piyasalarında daha görünür olmasını sağlayacağını ve yabancı yatırımcıların erişimini kolaylaştıracağını kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Çin’de borsa için teminat düzenlemesi Çin'de borsa için teminat düzenlemesi 14 Ocak 2026 08:46
ABD’den Nvidia’nın çiplerinin ihracatının önünü açabilecek düzenleme ABD'den Nvidia'nın çiplerinin ihracatının önünü açabilecek düzenleme 14 Ocak 2026 08:41
Küresel elektrikli araç satışları rekor kırdı Küresel elektrikli araç satışları rekor kırdı 14 Ocak 2026 08:38
Altının kilogram fiyatı düştü Altının kilogram fiyatı düştü 13 Ocak 2026 16:45
ABD’de TÜFE aralık ayında arttı ABD'de TÜFE aralık ayında arttı 13 Ocak 2026 16:38
Japonya’da iflas eden şirket sayısı 10 bini aştı Japonya'da iflas eden şirket sayısı 10 bini aştı 13 Ocak 2026 16:29
JPMorgan’ın net karı geriledi JPMorgan'ın net karı geriledi 13 Ocak 2026 16:20
Bitcoin’de kritik sınır: 95 bin dolar eşik olarak takip ediliyor Bitcoin’de kritik sınır: 95 bin dolar eşik olarak takip ediliyor 13 Ocak 2026 16:03
Standard Chartered: Ethereum, Bitcoin’i geride bırakabilir Standard Chartered: Ethereum, Bitcoin’i geride bırakabilir 13 Ocak 2026 16:00
ABD’de küçük işletmelerin ekonomiye bakışı iyileşti ABD’de küçük işletmelerin ekonomiye bakışı iyileşti 13 Ocak 2026 14:50
Umman’da ’Küresel Finans Merkezi’ kurulacak Umman'da 'Küresel Finans Merkezi' kurulacak 13 Ocak 2026 14:09
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 13 Ocak 2026 13:32
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.370,0000 Değişim 120,83 Son veri saati:
Düşük 12323,66 Yüksek 12444,49
Açılış
43,1833 Değişim 0,0349 Son veri saati:
Düşük 43,1476 Yüksek 43,1825
Açılış
50,3431 Değişim 0,1315 Son veri saati:
Düşük 50,255 Yüksek 50,3865
Açılış
6.433,4090 Değişim 85,948 Son veri saati:
Düşük 6358,722 Yüksek 6444,67
Açılış
127,7326 Değişim 7,8520 Son veri saati:
Düşük 120,2011 Yüksek 128,0531
Açılış
BİST En Aktif Hisseler