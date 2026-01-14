Euro’ya geçiş Bulgaristan borsasını harekete geçirdi

Bulgaristan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Peter Chobanov, ülkenin Euro'ya geçişinin finans piyasalarında güçlü bir ivme yarattığını belirtti. 2026 başında tamamlanan geçiş sürecinin, hisse senedi piyasalarında dikkat çekici bir yükselişe zemin hazırladığını vurgulayan Chobanov, bu sürecin ülkenin kredi notuna da olumlu yansıyabileceğini söyledi.

SOFIX ENDEKSİ ZİRVEYE YAKLAŞTI

Bloomberg News'a göre, Bulgaristan'ın 1 Ocak itibarıyla Euro Bölgesi'ne katılmasının ardından Sofya Borsası'nın ana endeksi SOFIX yüzde 18 artış gösterdi. Bu, Bloomberg'in takip ettiği 90'dan fazla küresel endeks arasında en yüksek performans oldu. Endeks, 2025 yılında da yüzde 30 yükselerek 2021'den bu yana en iyi yıllık getirisini sağlamıştı.

'A NOTU KULÜBÜ' YOLDA OLABİLİR

Chobanov, geçen yıl S&P ve Fitch'in Bulgaristan'ın kredi notunu artırdığını hatırlatarak, reformların sürmesi durumunda ülkenin 'A notu kulübüne' dahil olabileceğini, bunun da yabancı yatırımcı ilgisini daha da artırabileceğini ifade etti.

SOFIX endeksi yaklaşık 20 yılın zirvesine yakın seyrederken, işlem hacimlerinde de önemli artış yaşandı. Yılın ilk haftasında Sofya'da hisse senedi işlem hacmi yüzde 184 arttı. Bulgaristan Borsası İcra Direktörü Manyu Moravenov ise Euro'ya geçişin, ülkenin Avrupa finans piyasalarında daha görünür olmasını sağlayacağını ve yabancı yatırımcıların erişimini kolaylaştıracağını kaydetti.