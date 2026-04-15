Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor yatırımcıyı bezdirdi! İşte borsa liginin en dipteki takımı

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri, yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına kayıp yaşattı. Ocak-mart döneminde spor endeksi yüzde 16,1 düşüş gösterdi.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve dalgalı fiyatlamalar, spor hisselerinde de negatif bir seyri beraberinde getirdi.

EN SERT DÜŞÜŞ FENERBAHÇE HİSSELERİNDE

Söz konusu dönemde en fazla değer kaybeden kulüp Fenerbahçe Futbol AŞ oldu. Fenerbahçe hisseleri yüzde 24,3 geriledi.

Diğer kulüplerde de düşüş dikkat çekti.

GS, TS, BJK DE GERİDE KALMADI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği hisseleri yüzde 14, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ hisseleri yüzde 11,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar hisseleri ise yüzde 9,5 değer kaybetti.

AVRUPA PERFORMANSI ETKİLİ OLDU

Kulüplerin Avrupa kupalarına erken veda etmesi, gelir beklentilerini aşağı çekerek hisse performansını olumsuz etkiledi. Aynı zamanda piyasalardaki belirsizlikler de satış baskısını artırdı.

PİYASA DEĞERİNDE LİDER YİNE FENERBAHÇE

Tüm bu düşüşe rağmen, halka açık spor şirketleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp Fenerbahçe oldu. Kulüp, ilk çeyreği 16,18 milyar lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 14,17 milyar lirayla Galatasaray izlerken, Trabzonspor 6,9 milyar lira, Beşiktaş ise 6,33 milyar lira piyasa değeriyle sıralandı.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin mart kapanış fiyatı, ocak-mart getirileri ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket 2025 Aralık kapanış fiyatı (TL) 2026 Mart kapanış fiyatı (TL) 2026 Ocak-Mart farkı (yüzde) Piyasa değeri (TL) Galatasaray 1,16 1,05 -9,5 14.175.000.000 Beşiktaş 1,63 1,45 -11 6.328.664.493 Trabzonspor 1,07 0,92 -14 6.900.000.000 Fenerbahçe 3,42 2,59 -24,3 16.187.500.000