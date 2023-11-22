Goldman Sachs Çin endekslerinde yükseliş bekliyor

Goldman Sachs, MSCI Çin ve CSI 300 endekslerin yaklaşık %10'luk tahmini kazanç büyümesi ve "ılımlı" değerleme kazançlarıyla desteklenerek sırasıyla %12 ve %15 yükseleceklerini tahmin etti.



Çin'in kitlesel tüketici pazarı ile teknoloji, medya ve telekom sektörlerini, politika ortamının daha destekleyici hale gelmesiyle dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde önümüzdeki yılın muhtemel kazananları olarak seçen Goldman Sachs, jeopolitik ve likidite faktörlerine daha az duyarlı olduğu için A hisselerini H hisselerine tercih ediyor.

Goldman Sachs, 2024 Çin hisse senedi görünümünde, gıda ve içecek sektörünü piyasa ağırlığından ağırlığını artıra ve teknoloji donanım sektörünü ağırlığını azalttan, ağırlığını artıra yükseltti.

Goldman Sachs'ın baş Çin hisse senedi stratejisti Kinger Lau, "Görüşümüz çok net. Parasal gevşeme, mali politika teşviki, emlak piyasasının rahatlatılması ve daha da önemlisi, son birkaç yılda sektörün sıkılaştırılmasında deregülasyon söz konusu olduğunda, politikanın temel politika gruplarında uygulandığını düşünüyoruz" dedi.