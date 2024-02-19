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Goldman Sachs S&P 500 hedefini yükseltti

Goldman Sachs S&P 500 için yıl sonu hedefini yukarı yönlü revize etti.

Oluşturma Tarihi 19 Şubat 2024 09:03

Son Güncelleme Tarihi 19 Şubat 2024 09:03

Goldman Sachs stratejistleri, S&P 500 Endeksi için 2024 hedefinin belirlenmesinden yalnızca birkaç ay sonra, Borsanın bu ayki önemli 5 bin dönüm noktasını gölgede bırakmasıyla tahminlerini ikinci kez yükseltti.

David Kostin liderliğindeki bir ekip, Cuma günü müşterilere yazdığı bir notta, "Artan kar tahminleri revizyonun itici gücüdür" diye yazdı.

Kostin şimdi S&P 500'ün bu yılın sonunda 5.200'e yükseleceğini öngörüyor ve tahminini Aralık ortasında tahmin ettiği 5.100 seviyesinden yaklaşık yüzde 2 artırıyor. Yeni hedef Cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,9'luk bir sıçramayı ima ediyor.

Kasım ayında başlangıçta S&P 500'ün bu yılın sonuna kadar 4.700'e ulaşacağını öngörmüştü.

Goldman'ın 2024'te S&P 500 için 5.200 fiyat hedefi şu anda Wall Street'teki en yüksekler arasında yer alıyor.

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