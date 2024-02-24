Goldman Sachs, S&P 500 için 2024 yıl sonu hedefini yükseltti

Yüksek tahmin, ABD Hisse Senedi Baş Stratejisti David Kostin'in daha güçlü ekonomik büyüme ve bilgi teknolojisi ve iletişim hizmetleri sektöründen daha yüksek kar beklentilerini yansıtıyor.

Bu sektör, S&P 500'ün piyasa değerinin yaklaşık üçte birini oluşturan teknoloji şirketleri olan Magnificent Seven hisselerinden beşine ev sahipliği yapıyor.

Analistler daha önce 237 ve 250 dolar olan S&P 500 hisse başına kazançlarının 2024 yılında 241 dolar, 2025 yılında ise 256 dolar olacağını tahmin ediyor.