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Goldman'dan hisse senedi uyarısı

Goldman Sachs’a göre piyasalar ABD'nin ekonomik büyümesine ilişkin görünüm konusunda daha kötümser hale geldi. Goldman, bu durum ciddi bir şekilde devam ederse hisse satın alma şansı sunabileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 29 Ekim 2023 17:16

Son Güncelleme Tarihi 29 Ekim 2023 17:16

David Kostin liderliğindeki Goldman stratejistleri Cuma günü bir notta, bu ay döngüsel hisse senetlerinin düşük performansının, mali koşullardaki sıkılaşmanın ekonomik büyümeyi engelleyeceği yönündeki endişelere işaret ettiğini yazdı. Aynı zamanda Goldman'ın görüşü, ABD ekonomisinin nispeten dirençli kalacağı yönünde olduğundan, finansal hizmetler, yarı iletkenler ve malzemeler gibi sektörlerdeki şirketler hâlâ nispeten iyi durumda olabilir.

Stratejistler, "Faiz indirimi ve bilançolarda olumsuz rüzgarların devam etmesini beklesek de, büyüme görünümünde daha da ciddi bir düşüş yaşanmasını bir satın alma fırsatı olarak görebiliriz" diye yazdı.

Bu, Fed'in enflasyonu önlemek için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutması nedeniyle 10 yıllık Hazine tahvil getirisinin 2007'den bu yana ilk kez 23 Ekim'de yüzde 5'in üzerine çıkmasının ardından geldi.

RBC stratejisti Lori Calvasina aynı gün, getirilerdeki artış sona erene kadar genel piyasanın kendi ayakları üzerinde durma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Kostin ayın başlarında yüksek oranların ABD karlarını etkileyebileceği konusunda uyarmıştı ve Morgan Stanley ve JPMorgan Chase & Co. gibi stratejistler kazanç görünümünün kötüleşiyor gibi göründüğü konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kostin, S&P 500'ün yılı 4.500 puanda bitireceğini öngörüyor; bu, Bloomberg'in takip ettiği stratejistler arasındaki ortalama 4.370'in biraz üzerinde Bu zirveye ulaşmadan sadece birkaç gün önce Kostin, göstergenin yüksek değerlemesinin makul olduğunu ve yıl sonuna doğru daha da yükselebileceğini söyledi.

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