Hazine 2 ihale ile 49,65 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 12 ay (364 gün) vadeli kuponsuz tahvil ve 4 yıl (1.456 gün) vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Toplam 6 milyar 271 milyon TL teklifin geldiği kuponsuz tahvil ihalesinde net satış 2 milyar 170,5 milyon TL, satışların nominal tutarı 3 milyar 166 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük %45,39, ortalama %45,86, en yüksek %46,31 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama %45,86 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 68.346 TL, ortalama 68.557 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 11 Eylül 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödeme tarihi 10 Eylül 2025.

TLREF'E ENDEKSLİ İHALE

TLREF'e endeksli ihalede net satış 21 milyar 48,4 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 21 milyar 760 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 29 milyar 510 milyon TL teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük %12,60, ortalama faiz %12,69, en yüksek %12,81 olarak belirlendi.

Tahvilin minimum fiyatı 97.915 TL, ortalama fiyatı 98.715 TL seviyesinde oluştu.

İlk kez ihraç edilecek 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 11 Eylül 2024 Çarşamba olurken, geri ödeme tarihi 6 Eylül 2028 olarak belirlendi.