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Hazine haftaya 3 ihale, 1 kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya 3 tahvili ihalesi düzenleyecek, 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Oluşturma Tarihi 19 Temmuz 2024 16:01

Son Güncelleme Tarihi 19 Temmuz 2024 16:01

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 22 Temmuz'daki ilk ihalede, 2 yıl (574 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1743 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

23 Temmuz'da düzenlenecek ihalede ise 9 yıl (3360 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının da doğrudan satışı yapılacak.

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