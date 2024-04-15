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Hazine iki ihalede 21,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği bono ve tahvil ihaleleriyle 21 milyar 323,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2024 15:30

Son Güncelleme Tarihi 15 Nisan 2024 15:30

İlk ihalede, 12 ay (357 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 49,21, bileşik faiz yüzde 49,41 oldu.

Nominal teklifin 8 milyar 910 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 757 milyon lira, net satış 1 milyar 185,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 1 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 596 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 350 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 18,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 40,46, bileşik faiz yüzde 44,55 oldu.

Nominal teklifin 16 milyar 18 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 11 milyar 55 milyon lira, net satış 11 milyar 178,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 5 milyar 510 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 576 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede toplam 21 milyar 323,2 milyon lira borçlandı.

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