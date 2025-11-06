CANLI BORSA
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 4'te sabit tuttu.

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2025 15:11

Son Güncelleme Tarihi 06 Kasım 2025 15:18

İngiltere Merkez Bankası (BOE), kasım ayındaki para politikası toplantısında banka faiz oranını %4,00'de sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada "daha fazla indirimin kapsamı enflasyon görünümünün gelişimine bağlı olacaktır" denildi.

Enflasyondaki düşüşüşün devam etmesi halinde faiz oranının kademeli olarak aşağı yönlü bir yolda devam etmesinin mümkün olduğu ifade edildi. Üyeler, Greene, Lombardelli, Mann ve Pill açıkça daha kısıtlayıcı politikalardan yana tavır sergilerken, Breeden, Ramsden, Dhingra ve Taylor şimdi faiz indirimi istiyor.

GBP/USD paritesi, 1.3090 civarından 1.3065 seviyesine geriledi ve 100 saatlik hareketli ortalama olan 1.3086'ya dokunmasının ardından geri çekilmeye devam ediyor.

