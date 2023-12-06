CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa JPMorgan'ın fonu Türk Eximbank'tan tahvil alımı yaptı

JPMorgan'ın fonu Türk Eximbank'tan tahvil alımı yaptı

JPMorgan'ın Gelişmekte Olan Piyasalar Borç Fonu, devlet tarafından işletilen Türk Eximbank tarafından satılan 2,4 milyon dolar değerinde eurobond satın aldı.

Oluşturma Tarihi 06 Aralık 2023 09:10

Son Güncelleme Tarihi 06 Aralık 2023 09:10

Ekim sonu itibariyle JPMorgan'ın fonunun elinde ayrıca 6 milyon dolar değerinde US900123DF4 ve 1 milyon dolar değerinde US900123DB31 Türk Hazine eurobondları bulunuyordu.

JPMorgan'ın Gelişmekte Olan Piyasalar Borç Fonu'nın toplam fon büyüklüğü 564 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk kağıtları fonda %5'lik bir paya sahiptir.

25 Ekim'de Türk Eximbank, Ocak 2027 vadeli söz konusu eurobondların 500mn $'lık kısmını %9 kupon oranı ve %9,125 yatırımcı getirisi ile satmıştı.

Kasım ve Aralık 2022'de Hazine, Ocak 2028 vadeli US900123DF4 kağıdının 3,5 milyar dolarlık kısmını iki ihalede satmıştı. Kağıt %9,875 kupon öderken, getiri ilk ihalede %10'dan (99,454 fiyat) ikinci ihalede %9'a (103,46 fiyat) geriledi.

Ocak 2021'de Hazine, Ocak 2026 vadeli US900123DB31 kağıdını %4,75 kupon oranıyla sattı (99,342'den fiyatlandırıldı).

24 Kasım itibariyle, Türkiye Hazinesi'nin altı sukuk kağıdı da dahil olmak üzere toplam 46 adet eurobond kağıdı bulunmaktadır. Kağıtların beşi euro cinsinden ve ikisi Samuray tahvili iken diğerleri ABD Doları cinsinden.

Hazine'nin kağıtlarının toplamı nominal olarak 95 milyar dolar ve piyasa değeri olarak 89 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yabancılar, Türk kağıtlarında payı 2019'da %59'a kadar çıkmıştı, şu anda kağıtların %34'üne sahipler.

Türk bankalarının toplam 26 milyar dolar değerinde ödenmemiş eurobond'u bulunuyor. Yabancıların payı %49.

İlginizi Çekebilir
Petrolde yön aşağı Petrolde yön aşağı 05 Aralık 2023 10:29
Alman hükümetinin yeni bütçede anlaşmaya varması bekleniyor Alman hükümetinin yeni bütçede anlaşmaya varması bekleniyor 05 Aralık 2023 10:13
Moody’s: Küresel bankalar için yakın vadede rahatlama yok Moody's: Küresel bankalar için yakın vadede rahatlama yok 05 Aralık 2023 10:10
Çin’de hizmetler sektörü aktivitesi hızlandı Çin'de hizmetler sektörü aktivitesi hızlandı 05 Aralık 2023 09:56
Küresel piyasalar negatif seyrediyor Küresel piyasalar negatif seyrediyor 05 Aralık 2023 09:44
RBA, piyasa beklentileri doğrultusuna faizde değişikliğe gitmedi RBA, piyasa beklentileri doğrultusuna faizde değişikliğe gitmedi 05 Aralık 2023 08:50
İsviçre bankası Pictet’e ABD’den milyon dolarlık ceza İsviçre bankası Pictet'e ABD'den milyon dolarlık ceza 05 Aralık 2023 08:39
Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni aralıkta yükseldi Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni aralıkta yükseldi 04 Aralık 2023 16:28
Beklentilerin üzerinde geldi! Almanya’nın ihracatı düştü Beklentilerin üzerinde geldi! Almanya'nın ihracatı düştü 04 Aralık 2023 15:20
Emtia piyasasında yön arayışı sürüyor Emtia piyasasında yön arayışı sürüyor 04 Aralık 2023 11:14
Roketsan, EDEX ile Mısır’a açıldı Roketsan, EDEX ile Mısır'a açıldı 04 Aralık 2023 12:21
MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 04 Aralık 2023 10:10
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,82
%0,1817
ALTIN
1.000,52
%0,0519
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
998,41
%-0,1594
EURO
971,56
%-2,8439
ALTIN
1.000,52
%0,0519
DOLAR
993,86
%-0,6139
BORSA
988,64
%-1,1364
EURO
1.014,15
%1,4151
ALTIN
1.015,80
%1,5795
DOLAR
1.045,61
%4,5605
BORSA
1.025,21
%2,5205
EURO
1.745,08
%74,5081
ALTIN
1.543,88
%54,3878
DOLAR
1.623,51
%62,3508
BORSA
1.589,85
%58,9848
EURO
BİST En Aktif Hisseler