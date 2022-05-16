Küresel piyasalar yeni haftaya karışık seyirle başladı

Bu durum, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri ve Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin devam eden belirsizliklerle birleşince, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçışı hızlandı. Fed Başkanı Powell'ın "ekonomide yumuşak iniş" söylemi ile cuma günü tepki alımları gözlense de tüm bu gelişmeler pay piyasalarında hafta boyunca sert satışların yaşanmasına, dolara olan talebin ise güçlü kalmasına neden oldu.

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerden yüksek gelmesi, ülke merkez bankasının daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı ve ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişelerinin artmasına neden oldu.

ÇİN SANAYİ ÜRETİMİ NİSAN AYINDA GERİLEDİ

Yeni haftanın da Çin'den gelen haber akışıyla düşük risk iştahı ile başladığı görülürken, bugün açıklanan verilere göre ülkede sanayi üretimi nisanda artış beklentilerine karşın yıllık yüzde 2,9 geriledi. Ülkede perakende satışlar da nisanda yıllık yüzde 11,1 azalarak tahminlerin çok altında kaldı. Verilerin ardından, salgın tedbirlerinin kademeli olarak kaldırıldığı ülke ekonomisinde yavaşlamanın haziran ayına sarkacağı beklentileri güçlendi.

Çin'de açıklanan verilerin ardından petrol fiyatları yüzde 1'in üzerinde değer kaybederken, Hindistan'ın buğday ihracatına sınırlama getirmesi de tarım emtia piyasalarındaki oynaklığın devam edeceğine işaret etti.

Cuma günü ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi mayısta 59,1 ile Ağustos 2011'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesine karşın New York borsası alıcılı seyretti ve Dow Jones endeksi yüzde 1,47, S&P 500 endeksi yüzde 2,39, Nasdaq teknoloji endeksi yüzde 3,82 yükseldi. Geçen hafta ortalama yüzde 2,5'e yakın değer kaybeden endeksler, böylece arka arkaya 6. haftayı da düşüşle kapatmış oldu.

Geçen hafta Aralık 2002'den bu yana ilk kez 105'i test eden dolar endeksi, art arda 6'ncı haftayı da yükselişle tamamlarken, bugün 104,5 ile 20 yılın zirvesindeki seyrine devam ediyor. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların tahvil piyasalarına yönelmesi ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 haftalık yükselişin ardından geçen hafta düşüşe geçti ve yüzde 2,92'de dengelendi.