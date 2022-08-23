Küresel piyasalar, yoğun veri gündemine odaklandı

Bu kapsamda her ne kadar ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları ağırlıklı olarak 75 baz puanlık faiz artırımına işaret etse de bankanın son toplantısına ilişkin tutanakların 50 baz puanlık artışa açık kapı bırakması, belirsizlikleri artırıyor. Piyasalarda, bankanın eylül ayında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 58,5 olarak fiyatlanıyor.

Dünyanın önde gelen ekonomilerinde yüksek enflasyon ve düşük büyüme temasının korunmasıyla, yatırımcı fiyatlamaları açısından merkez bankalarının alacağı aksiyonlar ve sözle yönlendirmeleri belirleyici olmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle dün pay piyasalarında negatif bir seyir izlenirken, artan dolar talebi ile dolar endeksi 109,1'e yükseldi. Dolar endeksi, temmuzda 109,3 ile son 20 yılın en yüksek seviyesini görmüştü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,04 ile bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de söz konusu gelişmeler piyasaları domine ederken, Avrupa'da yükselen enerji krizi ve bölgenin en büyük ekonomisi Almanya'ya dair artan resesyon kaygıları, Asya'da Çin ekonomisine ilişkin artan huzursuzluklar, küresel çapta risk iştahının düşük kalmasına neden oluyor.

NASDAQ 2 AYIN EN SERET DÜŞÜŞÜNÜ YAŞADI

New York borsasında da dün ortalama yüzde 2'nin üzerinde düşüş yaşandı. Dow Jones endeksi yüzde 1,91 ve S&P 500 endeksi yüzde 2,14 gerileyerek 2 haftanın en düşük seviyesinden kapanırken, her iki endeks de 2,5 ayın en kötü performansını sergiledi. Nasdaq endeksi ise yüzde 2,55 ile 2 ayın en sert düşüşünü kaydetti.

Avrupa tarafında, enerji krizi ve tedarik zinciri problemleri gündemin odağındaki yerini korurken, Hollanda'da işlem gören eylül vadeli doğal gaz fiyatları 280 avroyu aştı. Öte yandan dün Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisinde bir resesyon olasılığının giderek arttığını ve enflasyonun sonbaharda yüzde 10 ile çift haneye ulaşabileceğini bildirdi.

AVROYA DUYULAN GÜVEN AZALIYOR

Söz konusu gelişmelerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da eylül toplantısında agresif faiz artırımına gideceği endişelerini artırmasıyla dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,32, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,80 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Güçlenen dolar teması karşısında avroya duyulan güvenin azalmasıyla avro/dolar paritesi de Aralık 2002'den bu yana en düşük seviye olan 0,9920'ye indi.