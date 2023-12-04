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Küresel yakıt talebine yönelik belirsizlik petrol fiyatlarını geriletti

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları Orta Doğu'da yeniden başlayan çatışmaların arz güvenliği için yarattığı endişelerle yeni haftaya yükselişle başlasalar da çabuk geri geldiler. Küresel yakıt talebine yönelik belirsizliğin sürmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2023 09:40

Son Güncelleme Tarihi 04 Aralık 2023 09:40

ICE'de Brent ham petrolü %0,74 veya 58 sent düşüşle 0500 GMT itibariyle varil başına 78,30 $ olurken, NYMEX'de ABD Batı Teksas Intermediate ham petrol vadeli işlemleri %0,70 veya 52 sent düşüşle varil başına 73,65 $ oldu.

Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Ham petrol OPEC+ kararının devam eden baskısı altında görünüyor. Daha derin OPEC+ kesintilerinin bir dereceye kadar iskonto edilmesi haklı, ancak şu an itibariyle, ham petrol kompleksi bunları tamamen göz ardı etti" dedi.

Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasıyla birlikte jeopolitik kaygılar da yatırımcıların gündemindeydi. ABD ordusu Pazar günü yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husi grubunun bölgedeki iki İsrail gemisine drone ve füze saldırısı düzenlediğini iddia ederken, üç ticari geminin Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası sularda saldırıya uğradığını söyledi.

CMC Markets analisti Tina Teng, İsrail-Hamas savaşının yeniden başlamasının petrol fiyatlarındaki yükseliş ivmesini körüklediğini söyledi.

Teng, "Ancak, Çin'in hayal kırıklığı yaratan ekonomik toparlanması ve ABD üretiminin artması nedeniyle petrol fiyatları şimdilik baskı altında kalmaya devam edebilir" dedi.

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