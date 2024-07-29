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Nasdaq 100 düzeltmenin eşiğinde

ABD’de faiz indirimlerine yönelik beklentilerin, açıklanan verilerle destek bulmasıyla başlayan ve Nasdaq 100 endeksini iki haftada yüzde 8 aşağı taşıyan rotasyon, teknoloji ağırlıklı endeksi teknik bir düzeltmenin eşiğine getirdi.

Oluşturma Tarihi 29 Temmuz 2024 16:00

Son Güncelleme Tarihi 29 Temmuz 2024 16:01

Rotasyon süresince yatırımcılar, kendilerini daha fazla düşüşe karşı korunmak için Nasdaq 100'ü takip eden Invesco QQQ Trust Series 1 ETF'deki opsiyonları artırdı ve düşüş yönlü satım opsiyonlarının primi sekiz ayın en yüksek seviyesine çıktı. Cboe Volatilite Endeksi geçen hafta nisan ayından bu yana ilk kez 18'in üzerine çıkarken, Nasdaq 100'e ait benzer bir türbülans ölçüsü, endeksin en son bir düzeltme yaşadığı ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yatırımcıların yıl boyunca yaşanan ralliyi sırtlayan teknoloji hisselerinden çıkarak küçük ölçekli hisselere yönelmesi sürecinin devam edip etmeyeceği bu hafta açıklanacak kritik teknoloji şirketi bilançolarına bağlı olacak. Microsoft salı günü, Meta Platforms çarşamba günü, Amazon ve Apple da perşembe günü finansal sonuçlarını açıklayacak.

Geçen hafta açıklanan Alphabet ve Tesla bilançolarının beklentileri karşılayamaması yatırımcıların, bilanço sezonunun devamına ilişkin endişelerini artırdı. Jonestrading'in baş piyasa stratejisti Michael O'Rourke, "Bu bilançolar gerçekten önemli. Eğer beklentileri karşılayamazlarsa, bence bunun yorumu, yapay zekanın insanların umduğu şekilde hizmet vermediği olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

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