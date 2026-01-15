Küresel ticaret finansmanında 2,5 trilyon dolarlık açık

Bu rakam 2023'teki son ankettekiyle aynı kalsa da, ADB Ticaret ve Tedarik Zinciri Finansmanı Başkanı Steven Beck, bu kalıcı büyük açığın küresel büyüme ve kalkınmayı destekleme fırsatının kaçırıldığı anlamına geldiğini belirtti. Açık, 2015'teki 1,5 trilyon dolar seviyesinden bu yana da genişlemiş durumda.

Beck, Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan gümrük tarifelerinin yarattığı mevcut politika ortamının, şirketler ticari ilişkilerini çeşitlendirip tedarik zincirlerini yeniden yapılandırırken sermayeye olan talebi daha da artıracağını ekledi.

ADB raporunda, ticaret finansmanı açığının tamamen erişim eksikliğinden değil, döngüsel faktörlerden de kaynaklanabileceği belirtildi. 2023'ten bu yana düşen emtia ve enerji fiyatlarının, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin işletme sermayesi ihtiyacını azaltmış olabileceği kaydedildi. Ayrıca son beş yılda ortaya çıkan fintech platformlarının açığı kısmen kapatıyor olabileceği, ancak etkilerinin daha ayrıntılı incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Beck, beş yıl önceki bir patlamayla ortaya çıkan Fintech platformlarının da bu açığın kapatılmasına yardımcı olabileceğini, ancak bunların finansman üzerindeki etkisi konusunda daha derin çalışmalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Rapor, Çin yuanı da dahil olmak üzere kullanılan alternatif para birimlerinde kademeli bir büyümeye de dikkat çekti. ABD doları geleneksel ticaret finansmanı işlemlerinin %82'sinden fazlasında hala kullanılsa da, ADB bankalardan gelen yanıtların yaklaşık %57'sinin yerel para birimlerinin kullanımına yönelik artan bir ihtiyaç algıladığını tespit etti.

Beck, bunun kısmen tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılmasının bir sonucu olduğunu, çünkü bazı ticaretin artık ABD'den geçmediğini, ancak ABD dolarına erişim eksikliğinin de bir faktör olduğunu söyledi.