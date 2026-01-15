Trump bazı gelişmiş çiplere tarife getirdi

CANLI BORSA
ABD Başkanı Donald Trump, bazı gelişmiş çiplere yüzde 25 tarife getirilmesine yönelik kararnameye imza attı.

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2026 09:43

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın imzaladığı kararnameyle yarı iletkenler, yarı iletken üretim ekipmanları ve bunların türev ürünlerinin ithalatına ilişkin ulusal güvenlik endişelerinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Nvidia H200 ve AMD MI325X gibi bazı gelişmiş çiplere yüzde 25 tarife uygulanacağı, ancak bunun ABD'nin teknoloji tedarik zincirinin kurulmasını ve yarı iletken türevlerinin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesini desteklemek için ithal edilen çiplere uygulanmayacağı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, Trump'ın yakın gelecekte yarı iletkenler ve bunların türev ürünlerinin ithalatına daha geniş kapsamlı tarifeler uygulayabileceği ve daha önce duyurulduğu gibi yerli üretimi teşvik etmek amacıyla bir tarife telafi programı yürütebileceği kaydedildi.

Trump, Beyaz Saray'da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yarı iletken şirketlerinin en yüksek seviyede olmayan çipleri satabileceğini söyleyen Trump, "Çin onları istiyor, diğerleri de istiyor ve biz bu çiplerin satışından yüzde 25 kar elde edeceğiz." diye konuştu.

Trump, şirketlerin çip satmalarına izin vereceklerini ancak ABD'nin satışın dolar değeri üzerinden yüzde 25 pay alacağını kaydetti.

Bunun çok iyi bir anlaşma olduğunu dile getiren Trump, hem şirketlerin hem ABD'nin milyarlarca dolar kazanacağını söyledi.

Trump, satışına izin verilen çiplerin Blackwell veya Rubin gibi en gelişmiş çipler olmadığının altını çizdi.

ABD Başkanı Trump, geçen yıl aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ulusal güvenliğin güçlü bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak koşullar altında, Nvidia'nın "H200" çiplerini Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere sevk etmesine izin vereceğini bildirmişti.

Bundan yüzde 25 pay alacaklarını kaydeden Trump, aynı yaklaşımın AMD, Intel ve diğer büyük Amerikan şirketleri için de uygulanabileceğini ifade etmişti.

Öte yandan Trump, işlenmiş kritik mineraller ve bunların türev ürünlerinin ithalatını ulusal güvenlik gerekçesiyle düzenlemeye yönelik kararnameyi de imzaladı.

