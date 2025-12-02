CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Oluşturma Tarihi 02 Aralık 2025 07:40

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,89 azalarak 47.289,36 puana geriledi. S&P 500 endeksi, yüzde 0,53 azalışla 6.812,66 puana ve Nasdaq endeksi, yüzde 0,38 kayıpla 23.275,92 puana indi.

ABD'de bu hafta açıklanacak önemli makroekonomik veriler, yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde negatif seyir izlendi.

Ülkede açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), sektördeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan imalat sanayi PMI, kasımda 48,2 değerine inerek beklentilerin altında gerçekleşti. İmalat sektörünün art arda dokuz aydır daraldığını gösteren endeks, temmuzdan bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Ayrıca, ABD'de çarşamba günü yayımlanacak ADP'nin özel sektör istihdamı raporunun iş gücü piyasasına dair sinyaller vermesi beklenirken cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin de enflasyon görünümüne yönelik önemli ipuçları sunması öngörülüyor.

Para politikası cephesinde ise ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapılacak bu yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi faiz indirimi beklentileri, güçlü kalmaya devam ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasa kapanışı sonrası Stanford Üniversitesi'nde, geçmişte ABD'de çalışma, hazine ve dışişleri bakanı olarak görev yapan George P. Shultz'u anmaya yönelik etkinlikte konuşma yapması bekleniyor.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın aralık ayında faiz artışı ihtimalinin değerlendirileceğine yönelik açıklamalarının ardından Japon ve Avrupa devlet tahvillerindeki zayıflığın etkisiyle ABD Hazine tahvili getirileri de yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,1 seviyesine çıktı.

Çin'in kripto varlıklara ilişkin uyarıları sonrası kripto para piyasasındaki düşüş dikkati çekerken piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoinin fiyatındaki düşüş, son 24 saatte yüzde 6'yı buldu.

Büyük kripto varlığına sahip yazılım şirketi Strategy'nin hisseleri, bitcoinin zayıf performansını gerekçe göstererek bu yıla ilişkin kar tahminini aşağı yönlü revize etmesiyle yüzde 3,3 değer kaybetti.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın yarı iletken tasarım yazılımı sağlayıcısı Synopsys'e 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını açıklaması sonrası ise Synopsys'in hisseleri yüzde 4,9 yükseldi.

İlginizi Çekebilir
Japonya imalat sektörü daraldı Japonya imalat sektörü daraldı 01 Aralık 2025 08:42
Petrol fiyatları, OPEC+ toplantısı sonrası yükselişte! Petrol fiyatları, OPEC+ toplantısı sonrası yükselişte! 01 Aralık 2025 07:53
Borsa İstanbul’da temettü hareketliliği! Hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak? Borsa İstanbul’da temettü hareketliliği! Hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak? 30 Kasım 2025 16:38
OPEC+ üretimi sabit bırakmayı planlıyor OPEC+ üretimi sabit bırakmayı planlıyor 30 Kasım 2025 16:44
Fed beklentileri emtia piyasalarına yön verdi Fed beklentileri emtia piyasalarına yön verdi 30 Kasım 2025 12:11
Çin’de imalat sektörü kasımda daralmaya devam etti Çin'de imalat sektörü kasımda daralmaya devam etti 30 Kasım 2025 11:11
ABD’de ’Black Friday’ harcamaları 12 milyar dolara dayandı ABD'de 'Black Friday' harcamaları 12 milyar dolara dayandı 30 Kasım 2025 08:31
Küresel piyasalarda Çin ve Japonya’dan alınan sinyaller risk iştahını törpülüyor Küresel piyasalarda Çin ve Japonya'dan alınan sinyaller risk iştahını törpülüyor 28 Kasım 2025 09:15
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 28 Kasım 2025 09:31
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 28 Kasım 2025 14:10
JPMorgan Çin hisselerinde tavsiye yükseltti JPMorgan Çin hisselerinde tavsiye yükseltti 28 Kasım 2025 09:08
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 27 Kasım 2025 16:42
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler