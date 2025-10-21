New York borsası yatay seyirle açıldı

CANLI BORSA
New York borsası güne yatay seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 21 Ekim 2025 17:11

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 artarak 46.751,15 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 6.736,35 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 azalışla 22.972,89 puana geriledi.

ABD'li şirketlerin finansal sonuçları yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi.

Bilanço sezonunun yoğunlaştığı dönemde, General Motors'un bugün açıkladığı finansal sonuçları piyasa beklentilerini aştı. Şirketin bu yıla ilişkin kar tahminini de yükseltmesinin ardından hisseleri yüzde 13'ün üzerinde değer kazandı.

Coca-Cola'nın üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklaması sonrası hisseleri yüzde 3'ü aşkın yükseldi.

Philip Morris'in ise yıllık kar tahminini yukarı yönlü revize etmesine rağmen hisselerinde yüzde 6'nın üzerinde düşüş görüldü.

Savunma sektöründe de Lockheed Martin, RTX ve GE Aerospace, yıl sonu kar tahminlerini artırdı. Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 0,2 gerilerken, RTX yüzde 10'un ve GE Aerospace yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Analistler, bugün piyasa kapanışının ardından Netflix'in açıklayacağı finansal sonuçların yanı sıra hafta boyunca Tesla, IBM, Procter & Gamble ve Intel gibi şirketlerin bilançolarının da yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

Öte yandan, ABD'de bütçe anlaşmazlığı nedeniyle federal hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı kalmaya devam ederken, Senatoda dün 11'inci kez yapılan oylamada geçici bütçe tasarısı yine onay almadı. Senatonun bir sonraki oylamasını çarşamba günü yapması bekleniyor.

Ticaret cephesinde ise dikkatler ABD ile Çin arasında yapılması planlanan görüşmelere çevrilirken, ABD Başkanı Donald Trump dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de yapmayı planladıkları görüşmede, "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını ve "çok güçlü bir ticaret anlaşması" yapacaklarını düşündüğünü ifade etti.

