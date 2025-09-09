CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası güne hafif yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 09 Eylül 2025 16:53

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 artarak 45.529,66 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artışla 6.500,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 artarak 21.844,50 puana tırmandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz indirimine gideceğine dair beklentilerle oluşan iyimserlik sürerken, pay piyasalarında açılışta yukarı yönlü bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yürürlüğe koyduğu tarifelerin enflasyon üzerindeki etkileri belirsizliğini korurken, ABD'de yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ile perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in faiz indirim beklentilerini etkileyebileceğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta 25 baz puan faiz indirmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın 50 baz puan indirime gitme ihtimali de yüzde 8 olarak öne çıkıyor.

Ayrıca Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun bugün tarım dışı istihdam verilerine ilişkin ön revizyonunu açıklaması bekleniyor.

Analistler, söz konusu veride aşağı yönlü bir revizyon beklendiğini, bunun iş gücü piyasasında daha keskin bir yavaşlamaya işaret edebileceğini ve gelecek haftaki 50 baz puanlık faiz indirimi beklentilerini güçlendirebileceğini belirtti.

Kurumsal tarafta ise ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri ise bugün düzenlenecek yeni ürün tanıtımı öncesi yüzde 0,5 geriledi.

İlginizi Çekebilir
Hazine yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek Hazine yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek 07 Eylül 2025 13:46
Emtia piyasaları istihdam verileri sonrasında karışık seyretti Emtia piyasaları istihdam verileri sonrasında karışık seyretti 07 Eylül 2025 11:10
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 06 Eylül 2025 09:09
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü açıkladı: Küresel gıda fiyatları artıyor Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü açıkladı: Küresel gıda fiyatları artıyor 05 Eylül 2025 15:42
ABD’de işsizlik oranı arttı ABD'de işsizlik oranı arttı 05 Eylül 2025 15:36
Avro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü Avro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü 05 Eylül 2025 14:46
Rusya’da nakit döviz çekim kısıtlamaları uzatıldı Rusya'da nakit döviz çekim kısıtlamaları uzatıldı 05 Eylül 2025 13:09
Hindistan, Çin’le yakınlaşırken ABD ile tarifeler nedeniyle geriliyor Hindistan, Çin’le yakınlaşırken ABD ile tarifeler nedeniyle geriliyor 05 Eylül 2025 11:18
Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını imzaladı Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını imzaladı 05 Eylül 2025 09:36
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı 04 Eylül 2025 16:01
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 04 Eylül 2025 15:09
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar temmuzda geriledi Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda geriledi 04 Eylül 2025 14:48
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler