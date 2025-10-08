CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 08 Ekim 2025 17:08

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artarak 46.687,31 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artışla 6.724,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 artarak 22.864,81 puana tırmandı.

ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının sekizinci gününe girilirken, pay piyasalarında açılışta yukarı yönlü bir seyir izlendi.

Ülkede federal hükümetin kapalı kalması ekonomik veri akışını aksatarak belirsizlikleri artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün yayımlanması beklenen toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Hafta başından bu yana teknoloji şirketlerinden gelen anlaşma haberleri ve yapay zekayla ilgili artan iyimserlik hükümetin kapanmasına ilişkin endişeleri sınırlı tutsa da analistler, altının onsunun ilk kez 4 bin doları aşmasının yatırımcıların artan risklere karşı güvenli liman arayışında olduğunu gösterdiğini belirtti.

Analistler, piyasaların iş gücü piyasasına ilişkin alternatif göstergelerin zayıflama sinyalleri vermesiyle Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerinden de destek bulduğunu aktardı.

İlginizi Çekebilir
ABD’de işsizlik başvurularında artış yaşandı ABD'de işsizlik başvurularında artış yaşandı 07 Ekim 2025 08:58
TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak 07 Ekim 2025 09:02
Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı 06 Ekim 2025 15:19
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni ekimde yükseldi Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ekimde yükseldi 06 Ekim 2025 14:42
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ağustosta yüzde 0,1 arttı Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta yüzde 0,1 arttı 06 Ekim 2025 14:41
İran, para biriminde değişikliğe gidiyor İran, para biriminde değişikliğe gidiyor 05 Ekim 2025 16:05
OPEC+ üyesi 8 ülke, kasımda petrol üretimini artıracak OPEC+ üyesi 8 ülke, kasımda petrol üretimini artıracak 05 Ekim 2025 15:37
ABD’de federal hükümetin kapanması piyasaları dalgalandırdı ABD'de federal hükümetin kapanması piyasaları dalgalandırdı 05 Ekim 2025 11:32
Piyasalar sonraki hafta ABD’nin ‘yeniden açılma’ sürecini izleyecek Piyasalar sonraki hafta ABD'nin ‘yeniden açılma’ sürecini izleyecek 05 Ekim 2025 08:39
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 04 Ekim 2025 10:07
ABD Senatosundan geçici bütçe tasarılarına onay çıkmadı ABD Senatosundan geçici bütçe tasarılarına onay çıkmadı 04 Ekim 2025 08:40
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 03 Ekim 2025 16:57
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler