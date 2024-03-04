Nikkei 225 Endeksi ilk kez 40 bin puanı aştı

Nikkei Endeksi bu sabah %0,9 artışla 40258,41 seviyesini gördü. 22 Şubat'ta endeks 34 yıl sonra ilk kez tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 1989'da Japon varlık balonunun zirvesinde ulaşılan bir önceki rekorun üzerinde kapannmıştı. Endeks o zamandan bu yana rekor seviyelerini birkaç kez yeniledi.

Nikkei Endeksi, ılımlı enflasyonun geri dönüşü, kurumsal yönetimdeki iyileşmeler ve yurtdışında kazanılan şirket karlarının yen cinsinden değerini artıran zayıf yenin etkisiyle 2023'te %28 yükseldikten sonra bu yıl Cuma gününe kadar %19 yükseldi. Çip hisselerindeki artış son kazançlara öncülük etti.

Yıllarca süren deflasyon ve yavaş büyümeyle gölgelenen Japon borsası, geçtiğimiz on yıllar boyunca diğerlerinin gerisinde kaldı.