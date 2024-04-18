CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa S&P 500'de Fed etkisi sürüyor

S&P 500'de Fed etkisi sürüyor

Fed'den faiz indirimi beklentilerinin azalması S&P 500'ü aşağı çekmeye devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 18 Nisan 2024 08:53

Son Güncelleme Tarihi 18 Nisan 2024 08:53

Yatırımcıların yakın zamanda faiz indirimi beklentilerini büyük ölçüde terk etmelerinin ardından Wall Street'de hisse senetleri dün de düşüş yaşadı ve Nisan ayındaki satışlar derinleşti.

S&P 500 %0,6 düşerek üst üste dördüncü seansı da ekside kapattı. Nasdaq Bileşik Endeksi %1,1 değer kaybetti. Dow Jones Sanayi Endeksi de %0,1, 46 puan geriledi.

S&P 500'de yaşanan 4 günlük düşüş 2024'ün ilk haftasından bu yana görülen en uzun düşüş oldu. Ve üst üste üçüncü seansta, endeks erken işlemlerde yükseldikten sonra düşüşle kapanarak 2022'den bu yana bu tür geri dönüşlerin en uzun serisini ortaya koydu.

BNY Mellon Wealth Management'ın baş yatırım yetkilisi Sinead Colton Grant, "Bu yıl iki faiz indirimi öngörmüştük, şimdi Aralık ayında sadece bir faiz indirimi bekliyoruz, bu da piyasaların yılın başında beklediğinden çok farklı" dedi.

İlginizi Çekebilir
IMF: Rus ekonomisi, yaptırımlara rağmen büyüyor IMF: Rus ekonomisi, yaptırımlara rağmen büyüyor 17 Nisan 2024 13:30
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yüzde 2,4 oldu Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,4 oldu 17 Nisan 2024 12:49
Brent petrolde talep etkisi Brent petrolde talep etkisi 17 Nisan 2024 10:47
Altının gramı 2 bin 490 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 490 liradan işlem görüyor 17 Nisan 2024 10:43
İngiltere’de yıllık enflasyon geriledi İngiltere'de yıllık enflasyon geriledi 17 Nisan 2024 09:43
Japonya’da ihracat beklentilerin altında kaldı Japonya'da ihracat beklentilerin altında kaldı 17 Nisan 2024 08:49
Bill Gates’in 463 milyon dolar temettü geliri elde etmesi bekleniyor Bill Gates'in 463 milyon dolar temettü geliri elde etmesi bekleniyor 17 Nisan 2024 08:39
Çin ticaret kısıtlamalarından endişe duyuyor Çin ticaret kısıtlamalarından endişe duyuyor 17 Nisan 2024 08:46
Morgan Stanley çalışan sayısını azalttı Morgan Stanley çalışan sayısını azalttı 17 Nisan 2024 08:35
Japonya’da hizmet sektörünün güveni zayıfladı Japonya'da hizmet sektörünün güveni zayıfladı 17 Nisan 2024 08:42
API petrol stokları arttı API petrol stokları arttı 17 Nisan 2024 08:29
UBS Çin için 2024 büyüme tahminini yükseltti UBS Çin için 2024 büyüme tahminini yükseltti 17 Nisan 2024 08:33
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,61
%0,6612
ALTIN
1.002,02
%0,2024
EURO
1.000,31
%0,0307
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.277,23
%27,7232
ALTIN
1.106,32
%10,6322
EURO
1.125,78
%12,5777
DOLAR
992,12
%-0,7881
BORSA
1.352,98
%35,2978
ALTIN
1.134,21
%13,4206
EURO
1.136,78
%13,6776
DOLAR
1.096,40
%9,6402
BORSA
2.285,82
%128,5816
ALTIN
1.752,66
%75,2656
EURO
1.741,78
%74,178
DOLAR
1.900,65
%90,0653
BORSA
BİST En Aktif Hisseler