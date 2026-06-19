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SpaceX borsadaki ilk haftasında yüzde 37 değer kazandı

Elon Musk’ın CEO’su olduğu uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX, Nasdaq’taki ilk işlem haftasında sert fiyat hareketleriyle öne çıktı. Şirket hisseleri haftalık bazda yüzde 37 yükselirken, piyasa değeri 2,9 trilyon dolara kadar çıktı.

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Oluşturma Tarihi 19 Haziran 2026 11:42

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX'in Nasdaq borsasındaki ilk haftası, halka arz büyüklüğü ve piyasa değerindeki tırmanışla dikkati çekerken şirketin hisseleri bu dönemde toplam yüzde 37 değer kazandı.

HALKA ARZDA REKOR BÜYÜKLÜK VE İLK FİYATLAMA

SpaceX, mayıs sonunda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı başvurunun ardından halka arz sürecini başlattı. Şirket, 555,6 milyon A sınıfı hisseyi 135 dolar fiyatla yatırımcılara sunarken, bu işlemden 75 milyar dolar brüt gelir elde etti.

Halka arzın toplam büyüklüğü ek satış opsiyonlarının da devreye girmesiyle 85,7 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, daha önceki büyük halka arzlar olan Saudi Aramco ve Alibaba Group gibi şirketlerin seviyesini geride bıraktı.

NASDAQ'TA İLK GÜN SERT YÜKSELİŞ

12 Haziran'da "SPCX" koduyla Nasdaq'ta işlem görmeye başlayan hisse, ilk gün yüzde 11 primle açılış yaptı. Gün içinde 176,52 dolara kadar çıkan hisse, seansı yüzde 19,2 yükselişle 160,95 dolardan tamamladı.

İlk gün sonunda şirketin piyasa değeri 2,1 trilyon dolara yükselerek küresel sıralamada üst basamaklara taşındı.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜNLERDE SERT DALGALANMA

İkinci işlem gününde hisseler yüzde 19,6 değer kazanarak 192,50 dolara çıktı. Üçüncü gün ise yükseliş ivmesi devam etti ve hisse fiyatı 225 dolar seviyesine yaklaştı.

Bu süreçte SpaceX, kısa süreliğine küresel piyasa değerine göre dünyanın en değerli dördüncü şirketi konumuna kadar yükseldi. Şirket, bu aşamada Amazon ve Microsoft gibi devleri geride bıraktı.

DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ GÜN: DÜŞÜŞ VE KâR REALİZASYONU

Haftanın ikinci yarısında piyasalarda satış baskısı arttı. Çarşamba günü hisseler yüzde 4,9 düşerken, perşembe günü yüzde 3,6'lık ek kayıp yaşandı.

Buna rağmen SpaceX hisseleri haftalık bazda toplamda yüzde 37 değer kazandı. Finansal veri şirketi Vanda Research, bireysel yatırımcıların hisseye yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi.

PİYASA DEĞERİ SIRALAMASI VE "MUSK PRİMİ" TARTIŞMASI

Hafta sonunda SpaceX, 2,4 trilyon dolarlık piyasa değeriyle NVIDIA, Alphabet, Apple ve Microsoft gibi şirketlerin ardından 6'ncı sırada yer aldı.

Tesla ise 1,5 trilyon dolarlık değeriyle 11. sırada konumlandı.

Analistler, SpaceX'in mevcut değerlemesinin finansal göstergelerle tam olarak örtüşmediğine dikkat çekerek, fiyatlamada yüksek bir "Musk primi" bulunduğu değerlendirmesinde bulundu. Şirketin son yıllarda milyarlarca dolar zarar açıkladığı ve gelir seviyesinin büyük teknoloji şirketlerinin oldukça gerisinde kaldığı da vurgulandı.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI VE BİRLEŞME HAMLELERİ

Hafta içinde SpaceX, yapay zeka tabanlı kodlama aracı Cursor'ın geliştiricisi Anysphere'i 60 milyar dolarlık değerleme üzerinden bünyesine katmak üzere anlaşma sağladı. Birleşmenin üçüncü çeyrekte tamamlanması bekleniyor.

Şirketin son dönemde yapay zeka alanında agresif büyüme stratejisi izlediği ve farklı teknoloji girişimleriyle birleşme süreçlerini hızlandırdığı ifade ediliyor.

MUSK "DÜNYANIN İLK TRİLYONERİ" OLDU

Halka arz sonrası yapılan hesaplamalar, Elon Musk'ın toplam servetinin 1 trilyon doları aştığını ortaya koydu. Bu gelişmeyle Musk, tarihte "trilyoner" unvanına ulaşan ilk kişi olarak kayda geçti.

Söz konusu servet artışı ABD'de siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı siyasetçiler, bu tabloyu gelir eşitsizliği ve enflasyon tartışmalarıyla ilişkilendirerek eleştirilerde bulundu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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