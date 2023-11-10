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UBS S&P 500'de artış öngörüyor

UBS, S&P 500'ın 2024 yılı sonuna kadar 4.600'e çıkacağını öngören küresel ekonomi ve piyasa görünümü raporunu yayınladı.

Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2023 09:04

Son Güncelleme Tarihi 10 Kasım 2023 09:04

UBS'e göre, S&P 500 önümüzdeki 14 ay içinde %5,6'lık bir artış gösterecek. S&P 500 bu yılın Temmuz ayı sonlarında 4.600'ü aşmış ve daha sonra geri çekilmeye başlamıştı.

UBS, S&P 500 kazançlarının 2024'te sadece %1,8 artacağını ve bunu 2025'te %9,2'lik büyümenin izleyeceğini öngördü.

UBS stratejistlerine göre, kurumsal kar marjları, yapışkan ücretler, kötüleşen fiyatlandırma gücü ve artan faiz giderleri de dahil olmak üzere birkaç cephede baskı altında.

UBS, yukarı yönlü senaryosunda, "Yakın vadeli ekonomik verilerin sağlam olması, yumuşak iniş beklentilerini artırıyor. Güçlü bir işgücü piyasası resesyonun başlangıcını geciktirebilir ve bu da daha güçlü şirket karlarına ve değerlemelerine yol açabilir" ifadelerine de yer verdi.

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