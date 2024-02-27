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UBS'den Çin'in devlet destekli fonları için tahmin

UBS Group AG'a göre Çin'in devlet destekli fonları 410 milyar yuan tutarında hisse aldılar.

Oluşturma Tarihi 27 Şubat 2024 09:31

Son Güncelleme Tarihi 27 Şubat 2024 09:31

UBS Group AG'nin tahminlerine göre, Çin'in devlet destekli fonları piyasayı desteklemek amacıyla bu yıl Çin'in ana kara hisselerinden 410 milyar yuan (57 milyar $) büyüklüğünde alım yaptılar.

UBS hesaplamalarını 54 Çin borsa yatırım fonunun işlemlerine dayandırdı.

Lei Meng'in de aralarında bulunduğu UBS stratejistlere göre, girişlerin %75'inden fazlası gösterge niteliğindeki CSI 300 Endeksini takip eden ürünlere, %13'ü ise CSI 500 Endeksini yansıtan ürünlere yöneldi.

CSI 300 göstergesi bu ay %7'den fazla yükselirken, Hong Kong'da işlem gören Çin hisselerinden oluşan endeks %9'dan fazla tırmandı.

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