CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,44 düşüşle 11.493,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2025 09:50

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,33 artışla 11.544,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 11.480,00 puana indi.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,44 azalışla 11.493,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecine ilişkin artan iyimserlik ve açıklanan güçlü bilançoların etkisiyle risk iştahı yükselirken, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin yeniden tırmanabileceğine dair endişeler piyasalarda karışık bir seyre neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satış istatistikler ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de ise Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını hatırlatan analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.400 ve 11.300 seviyelerinin destek, 11.600 ve 11.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
IEA açıkladı: Küresel petrol talebi artacak IEA açıkladı: Küresel petrol talebi artacak 14 Ekim 2025 11:11
ABD ile Çin ticaret savaşı deniz taşımacılığına sıçradı ABD ile Çin ticaret savaşı deniz taşımacılığına sıçradı 14 Ekim 2025 10:59
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 14 Ekim 2025 10:53
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 14 Ekim 2025 10:03
Brent petrolde belirsizlik endişesi yaşanıyor Brent petrolde belirsizlik endişesi yaşanıyor 14 Ekim 2025 09:57
İngiltere’de işsizlik beklentilerin üzerinde arttı İngiltere'de işsizlik beklentilerin üzerinde arttı 14 Ekim 2025 09:55
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 14 Ekim 2025 09:49
İngiltere’de tüketici harcamaları yavaş arttı İngiltere’de tüketici harcamaları yavaş arttı 14 Ekim 2025 09:46
Japon Maliye Bakanı: Enflasyonla mücadele için yeni ekonomi stratejisi gerekiyor Japon Maliye Bakanı: Enflasyonla mücadele için yeni ekonomi stratejisi gerekiyor 14 Ekim 2025 09:45
Bessent, Çin’i dünya ekonomisine zarar vermeye çalışmakla suçladı Bessent, Çin'i dünya ekonomisine zarar vermeye çalışmakla suçladı 14 Ekim 2025 09:43
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 14 Ekim 2025 09:34
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 14 Ekim 2025 09:09
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler