CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,15 düşüşle 12.377,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 05 Kasım 2025 09:45

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,60 azalışla 12.396,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşmeye devam ederek 12.382,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,15 azalışla 12.377,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji şirketleri hisselerinin aşırı değerlendiği ve yakın dönemde bir düzeltme yaşayabileceğine yönelik öngörülerin artmasıyla negatif bir seyir öne çıkarken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı raporundaki veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile mortgage başvuruları ve dünya genelinde hizmet sektörü ile bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de bugün kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.500 ve 12.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI ekimde arttı Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ekimde arttı 03 Kasım 2025 14:10
OPEC+ üyelerinin üretim kararı petrol fiyatlarını tetikledi OPEC+ üyelerinin üretim kararı petrol fiyatlarını tetikledi 03 Kasım 2025 13:34
Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Borsa liginin şampiyonu belli oldu Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Borsa liginin şampiyonu belli oldu 03 Kasım 2025 12:37
Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor 03 Kasım 2025 12:28
Altın piyasasını şoka sokacak hamle! Çin vergi teşvikini sonlandırdı Altın piyasasını şoka sokacak hamle! Çin vergi teşvikini sonlandırdı 02 Kasım 2025 12:19
Ukrayna açıkladı: Moskova’daki petrol boru hattına saldırı düzenlendi Ukrayna açıkladı: Moskova'daki petrol boru hattına saldırı düzenlendi 01 Kasım 2025 14:57
İngiltere Ulusal Varlık Fonu 152 milyon sterlin zarar etti İngiltere Ulusal Varlık Fonu 152 milyon sterlin zarar etti 01 Kasım 2025 09:46
2026 APEC’e Çin ev sahipliği yapacak 2026 APEC’e Çin ev sahipliği yapacak 01 Kasım 2025 08:49
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 31 Ekim 2025 17:00
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 31 Ekim 2025 16:41
Nvidia, Güney Kore ile yapay zeka alanında işbirliğine gidiyor Nvidia, Güney Kore ile yapay zeka alanında işbirliğine gidiyor 31 Ekim 2025 14:45
AB’de vergilerin GSYH’ye oranı arttı AB'de vergilerin GSYH'ye oranı arttı 31 Ekim 2025 14:04
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler